Керівник уряду однієї з країн ЄС зажадав доказів "різанини в Бучі", — Зеленський
За інформацією журналістів, йшлося про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
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Керівник уряду однієї з країн-членів Європейського союзу зажадав, щоб Україна надала докази справжності подій у Бучі. Президент Володимир Зеленський повідомив про це в інтерв'ю віце-президенту німецького видання Bild Полу Ронцхаймеру.
Таким чином, головнокомандувач України відповів на запитання, що він найгірше чув за останні дні. За його словами, високопоставлений європейський політик припустив, що вбивства мирних жителів у місті Буча на Київщині є постановочними.
"А покажіть нам докази, що це справді так було, що це не інсценування. Покажіть нам ці докази!" — процитував Володимир Зеленський.
Президент України відмовився назвати ім'я цього політика, проте визнав, що той очолює уряд однієї з країн ЄС, а також не є канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Різні джерела повідомили "Європейській правді" та "Українській правді", що йдеться про Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини.
За інформацією "Європейської правди ", після звільнення Бучі влада Угорщини та України офіційних переговорів не проводила. Водночас угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном так і не визнав масового вбивства людей у Київській області.
У зв'язку з цим голова польської партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський в інтерв'ю Radio Plus порадив Орбану буквально перевірити зір, щоб помітити злочини російських військових. Політик додав, що Польща не співпрацюватиме з Угорщиною, допоки та не змінить позицію щодо подій в Україні.
"Коли він каже, що не бачив, що сталося в Бучі, йому треба порадити сходити до офтальмолога", — заявив Качинський і припустив, що Віктор Орбан сподівається охолодити конфлікт між Росією та Україною, але вибрав "тупиковий шлях".
Як пише видання Firstpost, у середу, 6 квітня, Віктор Орбан провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній звинуватив Україну у проведенні "грубих та цинічних провокацій" у місті Буча.
Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та інші лідери ЄС відвідали Бучу. Український прем'єр-міністр показав їм, яким стало місто після окупації російськими військами.
Писали також, що естонці створили онлайн-карту з адресами військових РФ, які побували у Бучі. Теги на ній виставили відповідно до паспортних даних, отриманих Головним управлінням розвідки України.