Керівник уряду однієї з країн ЄС зажадав доказів "різанини в Бучі", — Зеленський

За інформацією журналістів, йшлося про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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Керівник уряду однієї з країн-членів Європейського союзу зажадав, щоб Україна надала докази справжності подій у Бучі. Президент Володимир Зеленський повідомив про це в інтерв'ю віце-президенту німецького видання Bild Полу Ронцхаймеру.

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Таким чином, головнокомандувач України відповів на запитання, що він найгірше чув за останні дні. За його словами, високопоставлений європейський політик припустив, що вбивства мирних жителів у місті Буча на Київщині є постановочними.

"А покажіть нам докази, що це справді так було, що це не інсценування. Покажіть нам ці докази!" — процитував Володимир Зеленський.

Президент України відмовився назвати ім'я цього політика, проте визнав, що той очолює уряд однієї з країн ЄС, а також не є канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Різні джерела повідомили "Європейській правді" та "Українській правді", що йдеться про Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини.

За інформацією "Європейської правди ", після звільнення Бучі влада Угорщини та України офіційних переговорів не проводила. Водночас угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном так і не визнав масового вбивства людей у Київській області.

У зв'язку з цим голова польської партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський в інтерв'ю Radio Plus порадив Орбану буквально перевірити зір, щоб помітити злочини російських військових. Політик додав, що Польща не співпрацюватиме з Угорщиною, допоки та не змінить позицію щодо подій в Україні.

"Коли він каже, що не бачив, що сталося в Бучі, йому треба порадити сходити до офтальмолога", — заявив Качинський і припустив, що Віктор Орбан сподівається охолодити конфлікт між Росією та Україною, але вибрав "тупиковий шлях".

Як пише видання Firstpost, у середу, 6 квітня, Віктор Орбан провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній звинуватив Україну у проведенні "грубих та цинічних провокацій" у місті Буча.

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та інші лідери ЄС відвідали Бучу. Український прем'єр-міністр показав їм, яким стало місто після окупації російськими військами.

Писали також, що естонці створили онлайн-карту з адресами військових РФ, які побували у Бучі. Теги на ній виставили відповідно до паспортних даних, отриманих Головним управлінням розвідки України.