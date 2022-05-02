Угорщина знала про плани Путіна та хотіла забрати частину України — Данілов (відео)

Секретар РНБО попередив владу Угорщини про наслідки за посягання на території України, які настануть після повномасштабної війни з РФ.

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Президент Росії Володимир Путін попереджав Угорщину про напад України. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у ефірі єдиного телемарафону.

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"На жаль, не всі країни відповідають демократичним принципам. Наприклад, та ж Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Російською Федерацією. Крім того, вона була попереджена Путіним, що буде напад на нашу країну. Ми бачили її позицію. Вона вважала, що зможе забрати частину нашої території. Цього не буде ніколи, перемога обов'язково буде за нами", — сказав він.

Секретар РНБО попередив Угорщину про наслідки за підсумками повномасштабної війни України та РФ.

Данілов розповів про плани Угорщини у відповідь на запитання журналістів щодо права України вступити в НАТО. Останнім часом, за його оцінкою, в повному обсязі країни Альянсу відповідають принципам його розвитку.

"Нам не потрібно стояти в жодному прибаннику або поблизу дверей. Протягом двох місяців ми довели, що нас повинні взяти в НАТО. Тому що такого війська, відданості, таких дій наших військових немає в жодній країні. Жодна країна Альянсу не має такого війська, як ми", — сказав Данілов.

Зазначимо, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана внесли до бази сайту "Миротворець". Його назвали посібником російських воєнних злочинців і антиукраїнським пропагандистом.

Влада Польщі говорила про призупинення співпраці з Угорщиною доти, доки Орбан не змінить свою думку про геноцид українців у Бучі.

Нагадаємо, що Угорщина погодилася з вимогою Росії платити за нафту та газ у рублях.