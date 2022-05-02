Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана внесли до списку "Миротворця"

Представники НУО вважають Орбана співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян і приписують йому співпрацю з російським агресором.

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У прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який очолює партію "Фідес", з'явився профайл на сайті "Миротворця", де його назвали посібником російських воєнних злочинців. Про це повідомляється на сайті НУО "Миротворець", яка відслідковує ознаки злочинів проти засад національної безпеки України.

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Представники НУО називають Орбана антиукраїнським пропагандистом, учасником злочинів російської влади проти України та її громадян, а також приписують йому участь в актах гуманітарної агресії проти України та співпрацю з російським агресором.

На початку квітня угорський прем'єр учетверте поспіль виграв парламентські вибори, незважаючи на те, що опозиція всередині країни та представники інших країн ЄС висловлювалися з різкою критикою на його адресу за можливу співпрацю з керівництвом Кремля.

Нещодавно Орбан заявив, що Угорщина готова поступитися вимогам РФ і платити за російський газ рублями.

За словами президента України Володимира Зеленського, хтось з європейських політиків вимагав надати докази причетності Росії до Бучанської різанини. Зеленський не назвав ім'я політика, але, ймовірно, ним був Орбан.

Угорський лідер не дозволив постачати зброю в Україну через свою територію, а у зверненні до громадян після чергової перемоги на національних виборах перерахував своїх публічних ворогів. Через кому з імперією Сороса й іноземними ЗМІ згадувався і Володимир Зеленський.

Реакція Кремля

Появу Орбана в списку "Миротворця" помітив російський політик Дмитро Медведєв.

"От тепер європейських керівників почали заносити до проскрипційних списків сайту "Миротворець", — заявив він. — Туди потрапили такі лідери, як президент Хорватії Зоран Міланович і прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Типу не розуміють убогі свого щастя, не люблять Україну на повну силу. Тримайте, тепер ви наші вороги! Страждайте!"

Також колишній президент РФ закликав бути пильними президентів і прем'єрів Франції, ФРН, Італії та інших країн. "Ви теж під підозрою!" — написав Медведєв у своєму Telegram-каналі.

Раніше Фокус розбирався в офіційній позиції Будапешта й у тому, чому угорська влада не хоче допомогти Україні. Орбан, з одного боку, засуджує Росію, але водночас спирається на консервативний електорат і лякає виборців війною.