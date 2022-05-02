Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в список "Миротворца"

Представители НПО считают Орбана соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан и приписывают ему сотрудничество с российским агрессором.

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У премьер-министра Венгрии Виктора Орбан, возглавляющего партию "Фидес", появился профайл на сайте "Миротворца", где его назвали пособником российских военных преступников. Об этом сообщается на сайте НПО "Миротворец", которая отслеживает признаки преступлений против основ национальной безопасности Украины.

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Представители НПО называют Орбана антиукраинским пропагандистом, соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан, а также приписывают ему участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и сотрудничество с российским агрессором.

В начале апреля венгерский премьер четвертый раз кряду выиграл парламентские выборы, несмотря на то, что оппозиция внутри страны и представители других стран ЕС высказывались с резкой критикой в его адрес за возможное сотрудничество с руководством Кремля.

Недавно Орбан заявил, что Венгрия готова уступить требованиям РФ и платить за российский газ рублями.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, некто из европейских политиков требовал предоставить доказательства причастности России к Бучанской резне. Зеленский не назвал имя политика, но, предположительно, им был именно Орбан.

Венгерский лидер не разрешил поставлять оружие в Украину через свою территорию, а в обращении к гражданам после очередной победы на национальных выборах перечислил своих публичных врагов. Через запятую с империей Сороса и иностранными СМИ упоминался и Владимир Зеленский.

Реакция Кремля

Появление Орбана в списке "Миротворца" отметил российский политик Дмитрий Медведев.

"Вот теперь европейских руководителей стали заносить в проскрипционные списки сайта "Миротворец", — заявил он. — Туда попали такие лидеры, как президент Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан. Типа не понимают сирые своего счастья, не любят Украину в полную силу. Нате вам, теперь вы наши враги! Страдайте!"

Также бывший президент РФ призвал быть бдительными президентов и премьеров Франции, ФРГ, Италии и других стран. "Вы тоже под подозрением!" — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Фокус разбирался в официальной позиции Будапешта и в том, почему венгерские власти не хотят помочь Украине. Орбан, с одной стороны, осуждает Россию, но вместе с тем опирается на консервативный электорат и пугает избирателей войной.