"Фейковые новости": Венгрия ответила на слова Данилова о захвате части Украины (видео)

Несмотря на "придумывание лжи" Венгрия не изменит своего решения не поставлять Украине оружие, заявил пресс-секретарь премьера Золтан Ковач.

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Пресс-секретарь венгерского премьер-министра Золтан Ковач сегодня, 3 мая, назвал "фейковыми новостями" утверждение секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Венгрия была осведомлена о российском нападении на Украину. Соответствующий пост был опубликован венгерским политиком в Twitter.

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По его словам, правительство страны не изменит своей позиции относительно поставок оружия Украине для противостояния российской агрессии.

"В ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и придумывание лжи не изменит нашу позицию", — написал Ковач.

Заявление секретаря СНБО Алексея Данилова

Вчера, 2 мая, в эфире единого телемарафона Данилов упрекнул венгерскую сторону в том, что она не отвечает "демократическим принципам" и открыто сотрудничает с Российской Федерацией. По словам секретаря, президент России Владимир Путин предупредил Будапешт о намерении вторгнуться в Украину.

"Она (Венгрия) считала, что сможет забрать часть "своей" территории. Этого не будет никогда, победа будет обязательно за нами", — заявил Данилов и отметил, что еще неизвестно какие последствия ждут Венгрию по итогам этой войны.

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Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз победил на парламентских выборах в стране. В своей речи к избирателям он назвал европейских политиков в Брюсселе членами "империи Сороса", а президента Украины Владимира Зеленского своим соперником.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли на сайт НПО "Миротворец". Отмечалось, что венгерский премьер является антиукраинским пропагандистом и соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан.