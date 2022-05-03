"Фейковые новости": Венгрия ответила на слова Данилова о захвате части Украины (видео)
Несмотря на "придумывание лжи" Венгрия не изменит своего решения не поставлять Украине оружие, заявил пресс-секретарь премьера Золтан Ковач.
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Пресс-секретарь венгерского премьер-министра Золтан Ковач сегодня, 3 мая, назвал "фейковыми новостями" утверждение секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Венгрия была осведомлена о российском нападении на Украину. Соответствующий пост был опубликован венгерским политиком в Twitter.
По его словам, правительство страны не изменит своей позиции относительно поставок оружия Украине для противостояния российской агрессии.
"В ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и придумывание лжи не изменит нашу позицию", — написал Ковач.
Заявление секретаря СНБО Алексея Данилова
Вчера, 2 мая, в эфире единого телемарафона Данилов упрекнул венгерскую сторону в том, что она не отвечает "демократическим принципам" и открыто сотрудничает с Российской Федерацией. По словам секретаря, президент России Владимир Путин предупредил Будапешт о намерении вторгнуться в Украину.
"Она (Венгрия) считала, что сможет забрать часть "своей" территории. Этого не будет никогда, победа будет обязательно за нами", — заявил Данилов и отметил, что еще неизвестно какие последствия ждут Венгрию по итогам этой войны.Важно
Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз победил на парламентских выборах в стране. В своей речи к избирателям он назвал европейских политиков в Брюсселе членами "империи Сороса", а президента Украины Владимира Зеленского своим соперником.
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли на сайт НПО "Миротворец". Отмечалось, что венгерский премьер является антиукраинским пропагандистом и соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан.