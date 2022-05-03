"Фейкові новини": Угорщина відповіла на слова Данілова про захоплення частини України (відео)

Попри "вигадування брехні", Угорщина не змінить свого рішення не постачати Україні зброю, заявив прессекретар прем'єра Золтан Ковач.

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Прессекретар угорського прем'єр-міністра Золтан Ковач сьогодні, 3 травня, назвав "фейковими новинами" твердження секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що Угорщину поінформували про російський напад на Україну. Відповідний пост опублікував угорський політик у Twitter.

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За його словами, уряд країни не змінить своєї позиції щодо постачання зброї Україні для протистояння російській агресії.

"У відповідь на фейкові новини: 3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашу позицію", — написав Ковач.

Заява секретаря РНБО Олексія Данілова

Учора, 2 травня, в ефірі єдиного телемарафону Данілов дорікнув угорській стороні, що вона не відповідає "демократичним принципам" і відкрито співпрацює з Російською Федерацією. За словами секретаря, президент Росії Володимир Путін попередив Будапешт про намір вдертися до України.

"Вона (Угорщина) вважала, що зможе забрати частину "своєї" території. Цього не буде ніколи, перемога буде обов'язково за нами", — заявив Данілов і зазначив, що ще невідомо, які наслідки чекають на Угорщину за підсумками цієї війни.

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Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре переміг на парламентських виборах у країні. У промові до виборців він назвав європейських політиків у Брюсселі членами "імперії Сороса", а президента України Володимира Зеленського своїм суперником.

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана внесли на сайт НВО "Миротворець". Наголошували, що угорський прем'єр є антиукраїнським пропагандистом та співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.