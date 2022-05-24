Орбан ввів надзвичайний стан в Угорщині через війну РФ з Україною (відео)

Угорський прем'єр боїться за фізичну та фінансову безпеку країни. Від повномасштабної війни в Україні, за його словами, треба триматися якнайдалі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Угорщина вводить надзвичайний стан, аби скоріше реагувати на виклики повномасштабної війни Росії проти України. Про це заявив у відеозверненні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Надзвичайний стан набуде чинності опівночі, він дасть уряду "простір для маневру та можливість негайного реагування", заявив він.

"Війна в Україні постійно загрожує Угорщині, нашій фізичній та фінансовій безпеці. Світ перебуває на межі економічної кризи. Угорщина має триматися подалі від війни. Війна та санкції Брюсселя призвели до величезних потрясінь та різкого зростання цін", — наголосив глава угорського уряду.

[ + – ] Орбану доводиться мати справу із наслідками війни в Україні

Орбан сказав, що перші заходи уряду оголосить у середу, 25 травня.

Уряду Орбана доводиться мати справу з наслідками війни в Україні, річною інфляцією у 9,5% та дефіцитом бюджету, що виріс у 1-му кварталі 2022 року через передвиборчі витрати. Прем'єру потрібно боротися із уповільненням темпів зростання економіки, пише Reuters.

Угорський прем'єр-міністр оголосив про введення надзвичайного стану за кілька хвилин після офіційного представлення складу нового уряду. Під час надзвичайного стану уряд може ухвалити постанови, що призупиняють дію деяких законів.

[ + – ] Орбан сьогодні представив новий уряд

Нагадаємо, що ЗМІ рано писали про відмову Орбана обговорювати введення нафтового ембарго проти Росії на зустрічі лідерів країн Євросоюзу. Будапешт вимагав 15-18 млрд євро для повної модернізації енергосистеми та компенсації зростання цін на енергоносії.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов на початку травня говорив, що Угорщина знала про напад РФ на Україну та хотіла забрати частину території. Прессекретар прем'єр-міністра Угорщини Золтан Ковач назвав цей вислів "фейковими новинами".