Поддержка беженцев и экономики: послы Венгрии рассказали, зачем там ввели режим ЧП

Чрезвычайное положение позволит правительству Орбана смягчить для Венгрии последствия от войны в Украине, заявили дипломаты.

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Посольство Венгрии в Украине объяснило, что введение страной режима чрезвычайного положения с 25 мая, о котором вчера объявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, необходимо для помощи беженцам и избежания проблем в экономике. Соответствующее заявление дипломаты опубликовали в своем Facebook.

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По словам послов, на фоне военного положения в Украине чрезвычайное положение в Венгрии позволит "иметь в распоряжении правительства все необходимые инструменты", которые помогут оказывать помощь, поддержку и предоставлять жилье беженцам, а также предотвратить "вредные экономические влияния в интересах смягчения последствий".

В посольстве добавили, что они выступили с разъяснением причин введения режима ЧП "во избежание возможных недоразумений и дезинформации".

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о нападении РФ на Украину и хотела забрать часть территории. В свою очередь пресс-секретарь Орбана назвал слова украинского чиновника "фейковыми новостями".

Также мы писали о том, что Венгрия отказывается поддержать шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за пункта о постепенном введении нефтяного эмбарго. Будапешт потребовал 15-18 млрд евро для полной модернизации энергосистемы и компенсацию роста цен на энергоносители.

Говоря о введении чрезвычайного положения Орбан заявил, что Венгрия "должна держаться подальше от войны", а санкции ЕС против России "привели к огромным потрясениям и резкому росту цен".