Підтримка біженців та економіки: посли Угорщини розповіли, навіщо там запровадили режим НС

Надзвичайний стан дозволить уряду Орбана пом'якшити для Угорщини наслідки від війни в Україні, заявили дипломати.

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Посольство Угорщини в Україні пояснило, що запровадження країною режиму надзвичайного стану з 25 травня, про яке вчора оголосив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, необхідне для допомоги біженцям та для уникнення проблем в економіці. Відповідну заяву дипломати опублікували у своєму Facebook.

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За словами послів, на тлі воєнного стану в Україні надзвичайний стан в Угорщині дозволить "мати в розпорядженні уряду всі необхідні інструменти", які допоможуть надавати допомогу, підтримку та житло біженцям, а також запобігти "шкідливим економічним впливам на користь пом'якшення наслідків".

У посольстві додали, що вони виступили з роз'ясненням причин запровадження режиму НС "щоб уникнути можливих непорозумінь та дезінформації".

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Угорщина знала про напад РФ на Україну та хотіла забрати частину території. Зі свого боку, прессекретар Орбана назвав слова українського чиновника "фейковими новинами".

Також ми писали про те, що Угорщина відмовляється підтримати шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії через пункт про поступове запровадження нафтового ембарго. Будапешт зажадав 15-18 млрд євро для повної модернізації енергосистеми та компенсації зростання цін на енергоносії.

Говорячи про запровадження надзвичайного стану, Орбан заявив, що Угорщина "має триматися якомога далі від війни", а санкції ЄС проти Росії "привели до величезних потрясінь і різкого зростання цін".