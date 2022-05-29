Будапешт требует денег: Евросоюз перенес ввод санкций против России

Венгрия тормозит ввод нефтяного эмбарго, а Кипр – запрет россиянам покупать недвижимость в ЕС. Польские дипломаты говорят, что действия Виктора Орбана продиктованы политическими интересами.

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Евросоюз провалил раунд консультаций по вводу 6-го пакета санкций против России, новые консультации пройдут утром 30 мая. Об этом написал в Twitter редактор европейского бюро "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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Речь идет не только об эмбарго на российскую нефть. Некоторые страны отвергают запрет россиянам покупать в ЕС недвижимость. По нефтяным санкциям страны не достигли соглашения, а Венгрия требует "дополнительных исключений", отметил журналист.

Источники Bloomberg говорят, что запрет россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе исключили из последней версии санкционного пакета под давлением Кипра. Спор об условиях нефтяного эмбарго ЕС побудил другие государства искать исключения из предложенного пакета.

Успокоить Орбана

Высокопоставленные европейские дипломаты в общении с журналистами The Guardian отметили, что ЕС обсуждает возможность смягчения запрета на импорт российской нефти, чтобы успокоить премьера Венгрии Виктора Орбана, который блокирует пакет санкций.

Компромиссный план, предусматривающий запрет на импорт нефти РФ танкерами и разрешение импорта по трубопроводу "Дружба", зашел в тупик. Послы ЕС, по сведениям издания, встретятся утром 30 мая для обсуждения нефтяного эмбарго.

[ + – ] Послы ЕС встретятся утром 30 мая для обсуждения нефтяного эмбарго Фото: Getty Images

"Это может не сработать, но я думаю, что мы обязаны попробовать. Исключение трубопровода из санкций защитит треть российской нефти, поступающей в ЕС, и сохранит ценный источник дохода для Москвы", — рассказал высокопоставленный европейский чиновник.

Нефтяное эмбарго – логику Будапешта не понимают

Польский дипломат охарактеризовал противодействие Венгрии нефтяному эмбарго РФ как политическое, а не техническое.

"Они получили все, что технически для этого нужно", — добавил он.

[ + – ] Будапешт хочет увеличить пропускную способность трубопровода "Дружба" Фото: Bloomberg

По его словам, логика политики Будапешта в отношении Украины непонятна. Будапешт хочет увеличить пропускную способность "Дружбы" из Хорватии и перевести нефтеперерабатывающие заводы с использования российской нефти марки Urals на нефть Brent, пишет Reuters.

Эту идею обсудят послы Евросоюза вместе с проблемой честной конкуренции после повышения цен, с которыми страны, зависящие от нефти марки Brent, столкнутся в результате санкций против России.

Напомним, что премьер Венгрии Виктор Орбан хотел добиться денежных компенсаций за ввод нефтяного эмбарго против России. Евросоюз ранее хотел ввести эмбарго на российскую нефть без Венгрии.

Литва с 22 мая прекратила закупать у России природный газ, нефть и электроэнергию.