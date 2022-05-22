Литва офіційно припиняє імпорт усіх російських енергоносіїв

Країна Балтії відмовляється від закупівлі російських нафти, газу та електрики.

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Литва від 22 травня 2022 офіційно припиняє закупівлю російських енергоносіїв — природного газу, нафти та електроенергії. Про це повідомило видання LRT.

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Країна тепер забезпечуватиме газові потреби через Клайпедський термінал скрапленого природного газу, який приймає блакитне паливо із США. А єдиний імпортер нафти Orlen Lietuva відмовився від постачання з Росії приблизно місяць тому, потреби в електроенергії Литва закриватиме за допомогою місцевих джерел та імпорту через з'єднання зі Швецією, Польщею та Латвією.

За словами міністра енергетики Литви Дайнюса Крейвіса, таким чином країна висловлює свою підтримку Україні під час війни з РФ та не бажає фінансувати російську армію, яка за отримані гроші від продажу енергоресурсів згодом вбиватиме українців.

Чиновник заявив, що це перший крок до повної незалежності Литви на ринку продажу енергоносіїв.

"🇱🇹 Литва офіційно припиняє імпорт російського газу, нафти та електрики. Чудовий приклад для інших союзників як отримати незалежність від російських енергоресурсів", — зазначив на своєму телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Відтепер Литва забезпечуватиме всі відповідні потреби самостійно або завдяки імпорту з інших держав.

[ + – ] Андрій Єрмак заявив, що Литва повністю відмовилася від російських енергоресурсів

Нагадаємо, Литва передала на потреби України важкі міномети, ціна яких сягає мільйони євро. Дружня держава передала українським захисникам понад 35 найменувань різного озброєння, починаючи з ПЗРК Stinger та закінчуючи автоматами.

Також Фокус писав про допомогу Литви Україні. Ще до повномасштабного вторгнення Росії країна Прибалтики оголосила про передачу на потреби України озброєння на суму близько 2 млн євро.