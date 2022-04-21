Литва передала Україні важкі міномети на мільйони євро

Країна Балтії передала українській армії понад 35 найменувань різного озброєння, починаючи з ПЗРК Stinger, закінчуючи автоматами.

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Литва передала Україні важкі міномети для допомоги у відбитті російського вторгнення. Про це повідомив литовський BNS.

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Міністр національної оборони Литви Арвідас Анусаускас заявив, що Литва надала безліч важких мінометів на десятки мільйонів євро.

"Ми передали на підтримку Україні важкі міномети, не називатиму кількість, але ми передали багато", — заявив міністр.

Анусаускас також додав, що Україні передали не лише ПЗРК Stinger, а й інше протитанкове та зенітне озброєння, боєприпаси, гранати, автомати. Сума наданої підтримки вже перевищує кількадесят мільйонів євро. При цьому відновлювальна вартість може бути в 5-10 разів вищою.

Усього литовці передали близько 35 найменувань станом на березень 2022 року. За словами міністра оборони, зараз кількість зброї може бути вищою.

Нагадаємо, за день до війни Литва направила Україні допомогу в 1,8 млн євро. Більшість із цих коштів пішла на озброєння.

Раніше в Латвії заявили, що вони передали Україні допомогу на третину свого оборонного бюджету, що становить близько 250 млн євро.