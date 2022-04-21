Литва передала Украине тяжелые минометы на миллионы евро

Страна Балтии передала украинской армии свыше 35 наименований различного вооружения, начиная ПЗРК Stinger, заканчивая автоматами.

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Литва передала Украине тяжелые минометы для помощи в отражении российского вторжения. Об этом сообщил литовское BNS.

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Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва предоставила множество тяжелых минометов на десятки миллионов евро.

"Мы передали в поддержку Украине тяжелые минометы, не буду называть количество, но мы передали много", — заявил министр.

Анушаускас также добавил, что Украине передали не только ПЗРК Stinger, но и другое противотанковое и зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы. Сумма оказанной поддержки уже превышает несколько десятков миллионов евро. При этом восстановительная стоимость может быть в 5-10 раз выше.

Всего литовцами передано около 35 наименований по состоянию на март 2022 года. По словам министра обороны, сейчас количество оружия может быть выше.

Напомним, за день до войны Литва направила Украине помощь в 1,8 млн евро. Большая часть из этих средств пошла на вооружение.

Ранее в Латвии заявили, что они передали Украине помощи на треть своего оборонного бюджета, что составляет около 250 млн евро.