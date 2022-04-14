Латвия передала Украине помощи на треть своего оборонного бюджета, - президент страны

По словам Эгила Ливитса, ныне Украине помогают оружием некоторые страны НАТО, но помогать должен весь Альянс.

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Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что его страна за два месяца войны передала Украине уже одну треть годового военного бюджета. Об этом стало известно из трансляции брифинга пяти президентов в Киеве.

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Указывается, что страны-члены НАТО помогают Украине, что очень многое означает. Левитс подчеркнул, что помогать должен весь Альянс. Поставки при этом должны содержать в себе необходимое и эффективное оружие для украинской армии.

"Мы в Латвии в течение двух месяцев израсходовали уже одну треть нашего годового военного бюджета на то, чтобы построить военную мощь Украины", – заявил латвийский президент.

Добавим, что в бюджете на 2022 год в Латвии предусмотрено 758 млн евро на оборону. Это составляет 2,05% от ВВП страны. Исходя из этих данных выходит, что Латвия передала Украине военной помощи примерно на 250 млн евро.

Напомним, 13 апреля в Киев прибыли президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. В ходе визита лидеры стран обсуждали с Украиной военную помощь.

10 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также встречался с президентом Зеленским. Была анонсирована дополнительная военная помощь.