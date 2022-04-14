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Военный Фокус Российско-украинская война

Латвия передала Украине помощи на треть своего оборонного бюджета, - президент страны

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помощь украине
Фото: скриншот

По словам Эгила Ливитса, ныне Украине помогают оружием некоторые страны НАТО, но помогать должен весь Альянс.

Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что его страна за два месяца войны передала Украине уже одну треть годового военного бюджета. Об этом стало известно из трансляции брифинга пяти президентов в Киеве.

Указывается, что страны-члены НАТО помогают Украине, что очень многое означает. Левитс подчеркнул, что помогать должен весь Альянс. Поставки при этом должны содержать в себе необходимое и эффективное оружие для украинской армии.

"Мы в Латвии в течение двух месяцев израсходовали уже одну треть нашего годового военного бюджета на то, чтобы построить военную мощь Украины", – заявил латвийский президент.

Добавим, что в бюджете на 2022 год в Латвии предусмотрено 758 млн евро на оборону. Это составляет 2,05% от ВВП страны. Исходя из этих данных выходит, что Латвия передала Украине военной помощи примерно на 250 млн евро.

Напомним, 13 апреля в Киев прибыли президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. В ходе визита лидеры стран обсуждали с Украиной военную помощь.

10 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также встречался с президентом Зеленским. Была анонсирована дополнительная военная помощь.