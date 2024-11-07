Припинення вогню пропонують "диванні експерти", які ніколи не воювали, — Зеленський (відео)

У 2014 році припинення вогню дозволило Путіну підготувати повномасштабний напад, і без гарантій безпеки це врешті приведе до знищення України, говорить Володимир Зеленський.

Припинення вогню без гарантій безпеки призведе до повної окупації України та знищення її суверенітету, і такі рішення пропонують лише "диванні експерти", які не мають глибокого розуміння війни, сказав президент України Володимир Зеленський. Таку заяву він зробив під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти в Угорщині.

Зеленський назвав "диванними експертами" лідерів, які пропонують припинення вогню. На відео з 17:20.

"Риторика, яка сьогодні є, мені здається дуже небезпечною. Ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і підіймають. Що стосується припинення вогню. "Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось" — це дуже страшний виклик для наших громадян. Хто такі ви? Ваші діти вмирають? Вони гинуть? Руйнуються ваші домівки? Про що мова? Хто такі ви?" — сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав, до у 2014 році припинення вогню після окупації Криму та частини Донбасу дало РФ можливість підготуватися до повномасштабного вторгнення. На думку Зеленського, припинення вогню без реальних гарантій безпеки для України призведе до продовження її окупації та руйнування суверенітету, тому ті, хто пропонують такі варіанти, не розуміють наслідків.

"Це називається "диванні експерти", по іншому ніяк. Люди, які не пережили війну, пережили її лише в книжках і кіно. Люди, які мають спілкування з Путіним роками, місяцями, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. Це і є аналітика без глибокого розуміння війни, наслідків війни та ризиків для себе", — зазначив президент.

Зеленський також зауважив, що про припинення вогню ми чуємо від самої Росії, бо їй це буде вигідно.

"Це прекрасна модель для Російської Федерації. Припинення вогню спочатку, а потім — інше. Треба чітко розуміти: а що таке інше?", — сказав голова держави.

Він згадав, що у 2019 році домовлявся з президентом РФ Володимиром Путіним про обмін полонених "всіх на всіх", однак Кремль не виконав домовленості, повернути додому вдалося лише 130 українців.

"Тому не можна сказати: потім подивимось. Безумовно, це непрофесіонально, і що найстрашніше — невідповідально. Чіткий план повинен бути", — підсумував президент.

Зазначимо, під час пресконференції на саміті Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський також заявив, що серед солдатів КНДР в Курській області є перші втрати. Президент сказав, що чисельність північнокорейських військових на Курщині оцінюється приблизно в 11 000.

Нагадаємо також, "Радіо Свобода" повідомляли, що виступ Зеленського на саміті у Будапешті 7 листопада вирізали з офіційної трансляції. Угорські організатори сказали журналістам, що промова українського президента не була публічної, а представники Офісу президента своєю чергою спростували інформацію, що не транслювати виступ Зеленського просила Україна.