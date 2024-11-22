Росія нафтою розраховується з КНДР за наданих для боїв в Україні солдатів, — BBC

За словами аналітиків, для Росії обсяги поставленої нафти до Північної Кореї не є великими, проте в російському МЗС так і не відповіли на запити журналістів.

З березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї понад мільйон барелів (56 тисяч тонн) нафти, таким чином розраховуючись з Пхеньяном за надані боєприпаси та північнокорейських солдатів. Про це пише BBC з посиланням на британський дослідницький центр Open Source Centre.

"Провідні експерти та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сказали BBC, що, на їхнє переконання, цією нафтою Москва розплачується з Пхеньяном за зброю і солдатів, якими КНДР допомагає Росії воювати з Україною", — йдеться у матеріалі.

Аналіз супутникових знімків показує, що за останні вісім місяців понад 12 північнокорейських танкерів здійснили 43 рейси між російським нафтовим терміналом на Далекому Сході та своїми портами.

Знімки танкерів у морі показують, що в Росію вони йшли порожніми, а поверталися завантаженими.

Перший рейс, задокументований Open Source Centre, відбувся 7 березня 2024 року, через сім місяців після перших повідомлень про постачання північнокорейських боєприпасів Росії. Останній — 5 листопада.

"Цей постійний приплив нафти дає Північній Кореї рівень стабільності, якого вона не бачила відтоді, як було запроваджено санкції", — заявив старший аналітик Open Source Centre Джо Берн.

Журналісти нагадали, що Північна Корея перебуває під санкціями ООН і їй заборонено закуповувати понад 500 тисяч барелів нафти на рік.

"Мільйон барелів (56 тисяч тонн), про який говорить Open Source Centre — це для Росії зовсім невеликий обсяг: за офіційними даними, вона за одну добу добу видобуває майже вдесятеро більше", — йдеться у статті.

Міністерство закордонних справ Росії на прохання BBC прокоментувати висновки Open Source Centre не відповіло.

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