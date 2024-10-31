30 доларів, які принесуть мир. Чому граничні ціни на нафту — потужна зброя проти Путіна

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Схоже, у кремлівських фінансових чарівників закінчуються кролики, яких можна витягнути з капелюха.

Про це стало відомо, коли російський уряд опублікував переглянутий бюджет країни на 2025 рік, у якому показано всебільші витрати на війну президента Росії Володимира Путіна з Україною.

Тепер Європі та США належить скористатися цим і збільшити економічні витрати для Росії, закривши лазівки для санкцій. Тим самим вони зможуть прискорити закінчення війни на користь України або, як мінімум, спонукати Путіна до серйозних переговорів про мирне врегулювання.

Диявол російської проблеми прихований у деталях опублікованого національного бюджету.

Уважне вивчення планів Путіна щодо витрат на наступний рік показує, що Кремль має намір витратити на оборону 145 мільярдів доларів із приблизно 436 мільярдів доларів державних витрат. 6,3 відсотка від ВВП Росії — натомість контрольний показник НАТО становить 2 відсотки — це найвищий рівень військових витрат Москви з часів "холодної війни".

І погана новина для Путіна: його технократи фактично приховували повну вартість його вторгнення в Україну.

По всьому річному бюджету розкидані додаткові виплати, пов'язані з війною, включно із зарплатою, яку Москва платить робітникам на незаконно окупованих регіонах України, медичним обслуговуванням поранених солдатів, розбиранням завалів, ремонтом інфраструктури та нерозкритими "секретними" витратами. Якщо скласти всі ці витрати, реальне військове навантаження на російську економіку наближається до приголомшливих 10 відсотків ВВП.

Витрати розкидані по всьому російському бюджету Фото: CNN

Проста істина полягає в тому, що російський уряд не отримує достатньо грошей, щоб покрити ці витрати, пов'язані з війною. Кремль змушений працювати з дефіцитом — а минулого року він уже просадив близько 34 мільярдів доларів.

Це дає Заходу можливість.

Для більшості урядів дефіцит бюджету цілком переборний, але Росія не є звичайною країною. Через західні санкції Москва не може збалансувати свою фінансову звітність за рахунок міжнародних позик і змушена виплачувати внутрішнім кредиторам непомірно високі відсотки — до 16 за 10-річними облігаціями. Це непосильні витрати.

Ще небезпечніше те, що путінські технократи спустошують російський Фонд національного добробуту (ФНД), заведений на "чорний день".

У нормальних умовах ФНД Росії має дві мети — зберігати надлишкові податкові надходження в хороші часи і страхуватися від низьких цін на нафту, коли справи йдуть погано. Але останнім часом Кремль виснажує фонд, щоб оплатити свою війну. У 2021 році ліквідність фонду становила 117 мільярдів доларів, тоді як сьогодні — лише 55 мільярдів доларів. Якщо ФНД коли-небудь вичерпається, Москва буде змушена вибирати з безлічі поганих варіантів, щоб розтопити фінансові печі своєї військової машини. До таких варіантів належать підвищення податків на російську еліту і середній клас, збільшення обсягу запозичень, друкування рублів, які нічого не варті, і можливе скорочення соціальних субсидій і соціальних виплат, які допомагають тримати населення в покорі.

Міністерство фінансів уже тією чи іншою мірою використовує ці варіанти, намагаючись, щоб вони не викликали серйозного суспільного резонансу. Якщо йому доведеться вдатися до великих запозичень, підвищення податків, друкування рубля і скорочення допомоги, це обіцяє ризики для стабільності режиму.

Давайте розглянемо субсидії, які Москва виплачує, щоб зберегти спокій у своїх неспокійних регіонах. Ці виплати мають вирішальне значення в таких місцях, як Чечня, де польовий командир Рамзан Кадиров управляє територією як де-факто клієнтською державою у складі Росії. На випадок неотримання грошей від Москви, Кадиров попередив: "Ми не зможемо протриматися і трьох місяців — навіть місяця".

Це вразливе місце, яким Європа і США повинні скористатися. І найшвидший спосіб зробити це — знизити "граничні ціни на нафту" G7 на експорт російської нафти.

Вперше запропонований ЄС і представлений як інструмент для скорочення доходів Москви, "ціновий ліміт" G7 насправді надає Росії серйозну лазівку для санкцій. У нинішньому вигляді, поки він продає нафту за ціною 65 доларів за барель, Кремль може отримувати скільки завгодно доходів без будь-яких санкцій.

Щомісяця Москва отримує від цих продажів близько 9 мільярдів доларів у вигляді податкових надходжень, зокрема близько 1 мільярда доларів від ЄС. І кожен мільярд, який Кремль отримує від продажу енергоносіїв — це мільярд, який йому не потрібно вилучати з ФНД, щоб збалансувати свій бюджет, підтримати режим і оплатити війну проти України.

Настав час закрутити фінансові гайки Росії, знизивши нафтову "стелю" до 30 доларів за барель — тобто, приблизно до рівня реальних витрат Росії на видобуток — і посилити санкції проти незаконних покупців нафти в Китаї, Індії та Туреччині як для Європи, так і для США.

Це має стати одним із головних пріоритетів, коли європейські лідери сядуть за стіл переговорів із наступною адміністрацією США. Такий удар по фінансових слабкостях Путіна допоможе Україні здобути перемогу.

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