30 долларов, которые принесут мир. Почему предельные цены на нефть — мощное оружие против Путина

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Похоже, у кремлевских финансовых волшебников заканчиваются кролики, которых можно вытащить из шляпы.

Об этом стало известно, когда российское правительство опубликовало пересмотренный бюджет страны на 2025 год, в котором показаны растущие расходы на войну президента России Владимира Путина с Украиной.

Теперь Европе и США предстоит воспользоваться этим и увеличить экономические издержки для России, закрыв лазейки для санкций. Тем самым они смогут ускорить окончание войны в пользу Украины, или, как минимум, побудить Путина к серьезным переговорам о мирном урегулировании.

Дьявол российской проблемы скрыт в деталях опубликованного национального бюджета.

Внимательное изучение планов Путина по расходам на следующий год показывает, что Кремль намерен потратить на оборону 145 миллиардов долларов из примерно 436 миллиардов долларов государственных расходов. 6,3 процента от ВВП России — при том, что контрольный показатель НАТО составляет 2 процента — это самый высокий уровень военных расходов Москвы со времен "холодной войны".

И плохая новость для Путина: его технократы фактически скрывали полную стоимость его вторжения в Украину.

По всему годовому бюджету разбросаны дополнительные выплаты, связанные с войной, включая зарплату, которую Москва платит рабочим в незаконно оккупированных регионах Украины, медицинское обслуживание раненых солдат, разбор завалов, ремонт инфраструктуры и нераскрытые "секретные" расходы. Если сложить все эти траты, реальная военная нагрузка на российскую экономику приближается к поразительным 10 процентам ВВП.

Затраты разбросаны по всему российскому бюджету Фото: CNN

Простая истина заключается в том, что российское правительство не получает достаточно денег, чтобы покрыть эти расходы, связанные с войной. Кремль вынужден работать с дефицитом — а в прошлом году он уже просадил около 34 миллиардов долларов.

Это дает Западу возможность.

Для большинства правительств дефицит бюджета вполне преодолим, но Россия не является обычной страной. Из-за западных санкций Москва не может сбалансировать свою финансовую отчетность за счет международных займов и вынуждена выплачивать внутренним кредиторам непомерно высокие проценты — до 16 по 10-летним облигациям. Это непосильные расходы.

Еще более опасно то, что путинские технократы опустошают российский Фонд национального благосостояния (ФНБ), заведенный на "черный день".

В нормальных условиях ФНБ России имеет две цели - хранить избыточные налоговые поступления в хорошие времена и страховаться от низких цен на нефть, когда дела идут плохо. Но в последнее время Кремль истощает фонд, чтобы оплатить свою войну. В 2021 году ликвидность фонда составляла 117 миллиардов долларов, тогда как сегодня — всего 55 миллиардов долларов. Если ФНБ когда-нибудь иссякнет, Москва будет вынуждена выбирать из множества плохих вариантов, чтобы растопить финансовые печи своей военной машины. К таким вариантам относятся повышение налогов на российскую элиту и средний класс, увеличение объема заимствований, печатание ничего не стоящих рублей и возможное сокращение социальных субсидий и социальных выплат, которые помогают держать население в повиновении.

Министерство финансов уже в той или иной степени использует эти варианты, стараясь, чтобы они не вызвали серьезного общественного резонанса. Если ему придется прибегнуть к большим заимствованиям, повышению налогов, печатанию рубля и сокращению пособий, это сулит риски для стабильности режима.

Давайте рассмотрим субсидии, которые Москва выплачивает, чтобы сохранить спокойствие в своих неспокойных регионах. Эти выплаты имеют решающее значение в таких местах, как Чечня, где полевой командир Рамзан Кадыров управляет территорией как де-факто клиентским государством в составе России. На случай неполучения денег от Москвы, Кадыров предупредил: "Мы не сможем продержаться и трех месяцев — даже месяца".

Это уязвимое место, которым Европа и США должны воспользоваться. И самый быстрый способ сделать это — снизить "предельные цены на нефть" G7 на экспорт российской нефти.

Впервые предложенный ЕС и представленный как инструмент для сокращения доходов Москвы, "ценовой лимит" G7 на самом деле предоставляет России серьезную лазейку для санкций. В нынешнем виде, пока он продает нефть по цене 65 долларов за баррель, Кремль может получать сколько угодно доходов без каких-либо санкций.

Ежемесячно Москва получает от этих продаж около 9 миллиардов долларов в виде налоговых поступлений, в том числе около 1 миллиарда долларов от ЕС. И каждый миллиард, который Кремль получает от продажи энергоносителей — это миллиард, который ему не нужно изымать из ФНБ, чтобы сбалансировать свой бюджет, поддержать режим и оплатить войну против Украины.

Пришло время закрутить финансовые гайки России, снизив нефтяной "потолок" до 30 долларов за баррель — то есть, примерно до уровня реальных затрат России на добычу — и ужесточить санкции против незаконных покупателей нефти в Китае, Индии и Турции как для Европы, так и для США.

Это должно стать одним из главных приоритетов, когда европейские лидеры сядут за стол переговоров со следующей администрацией США. Подобный удар по финансовым слабостям Путина поможет Украине одержать победу.

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