"Жорсткі заходи": ЄС розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ, — МЗС Польщі

За словами Павла Яблонського, йдеться про конфіскацію активів РФ у Європі, а також відключення всіх російських банків від системи SWIFT.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Євросоюз розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії. Про це в інтерв'ю PAP розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

За його словами, санкційні заходи, які готують, будуть ще жорсткішими.

"Санкції мають бути ще жорсткішими. В контексті того газу, який Росія ще може продати, у контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю здебільшого про Газпромбанк", — цитує політика видання. Яблонський вважає, що російські активи в Європі треба не просто заморозити, а конфіскувати. І роботи щодо цього питання вже ведуть, додав він.

Як зазначив дипломат, у новий пакет має ввійти ембарго на технології, які країна-агресор все ще постачає за кордон та використовує у своєму виробництві.

Водночас він нагадав про проблему обходу санкцій.

"Багато організацій дуже багато роблять для обходу санкцій і знаходять креативні способи для цього", — розповів заступник голови польського МЗС.

Яблонський вважає, що шостого пакета санкцій, прийнятого 3 червня, недостатньо, проте він зможе "відрізати Путіна від грошей та можливості фінансування війни".

На питання щодо ефективності санкцій Яблонський наголосив, що у Кремлі все ще є ресурси, які Росія може витрачати на армію.

"Ми маємо відрізати її від джерел отримання грошей — конфіскувати все майно, всі активи", — прокоментував він.

Нагадаємо, вчора Давид Арахамія анонсував сьомий пакет санкцій проти РФ. За словами голови фракції "Слуга народу", Україна наполягатиме на повному нафтовому та газовому ембарго, а також відключенні всіх російських банків від системи SWIFT.

3 червня Євросоюз офіційно представив шостий пакет санкцій проти РФ за агресію проти України. Обмеження передбачають часткове ембарго на постачання нафти з Росії, відключення кількох банків від системи SWIFT, а також персональні санкції проти осіб, причетних до скоєння військових злочинів на окупованих українських теренах.