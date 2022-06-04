"Жесткие меры": ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против РФ, — МИД Польши

По словам Павла Яблонского, речь идет о конфискации активов РФ в Европе, а также отключении всех российских банков от системы SWIFT.

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Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций в отношении России. Об этом в интервью PAP рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

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По его словам, готовящиеся санкционные меры будут еще более жесткими.

"Санкции должны быть еще жестче. В контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке", — цитирует политика издание. Яблонский считает, что российские активы в Европе надо не просто заморозить, а конфисковать. И работы по этому вопросу уже ведутся, добавил он.

Как отметил дипломат, в новый пакет должно войти эмбарго на технологии, которые страна-агрессор все еще поставляет за границу и использует в своем производстве.

При этом он напомнил о проблеме обхода санкций.

"Многие организации очень много делают для обхода санкций и находят креативные способы для этого", — рассказал замглавы польского МИДа.

Яблонский считает, что шестого пакета санкций, принятого 3 июня, недостаточно, однако он сможет "отрезать Путина от денег и возможности финансирования войны".

На вопрос об эффективности санкций Яблонский подчеркнул, что в Кремле все еще есть ресурсы, которые Россия может тратить на армию.

"Мы должны отрезать ее от источников получения денег — конфисковать все имущество, все активы", — прокомментировал он.

Напомним, вчера Давид Арахамия анонсировал седьмой пакет санкций против РФ. По словам главы фракции "Слуга народа", Украина будет настаивать на полном нефтяном и газовом эмбарго, а также отключении всех российских банков от системы SWIFT.

3 июня Евросоюз официально представил шестой пакет санкций против РФ за агрессию против Украины. Ограничения предусматривают частичное эмбарго на поставки нефти из России, отключение нескольких банков от системы SWIFT, а также персональные санкции против лиц, причастных к совершению военных преступлений на оккупированных украинских территориях.