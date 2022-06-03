Арахамия анонсировал седьмой пакет санкций против РФ: детали новых ограничений

По словам главы фракции "Слуга народа", Украина будет настаивать на полном нефтяном и газовом эмбарго, а также отключении всех российских банков от системы SWIFT.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Седьмой пакет санкций против России может включать "смарт-ограничения" в отношении страны-агрессора. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, в ходе переговоров с Евросоюзом Украина будет настаивать на полном отключении российских банков от международной системы платежей SWIFT.

Помимо этого, как отмечает Давид Арахамия, в седьмой пакет санкций могут включить полное нефтяное и газовое эмбарго для РФ. Однако, нардеп засомневался, что страны Евросоюза утвердят полный запрет на поставки российских энергоресурсов, поскольку скоро наступит отопительный сезон.

Также Арахамия анонсировал "смарт-санкции", которые станут болезненными для страны-агрессора.

"Речь идет о санкционировании страховых компаний, которые страхуют танкеры с российской нефтью. Также мы уже сформировали второй список бизнесменов, которые дешево скупили акции российских олигархов и поддерживают рашистский режим", — продолжил член украинской делегации на переговорах с Россией.

Подытоживая, Давид Арахамия подчеркнул, что утверждение седьмого пакета санкций против Кремля может затянуться на два-три месяца.

Напомним, 3 июня Евросоюз официально представил шестой пакет санкций против РФ за агрессию против Украины. Ограничения предусматривают частичное эмбарго на поставки нефти из России, отключение нескольких банков от системы SWIFT, а также персональные санкции против лиц, причастных к совершению военных преступлений на оккупированных украинских территориях.

Позже в Евросоюзе разъяснили, что три российских и один белорусский банки будут отключены от международной системы SWIFT 14 июня.

Также Фокус в одном материале рассказывал, какие ограничения вошли в шестой пакет санкций против России.