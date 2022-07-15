"ЕС выстрелил себе в легкие": премьер Венгрии раскритиковал санкции против РФ

Политик считает, что если ограничения не отменить, то это может уничтожить европейскую экономику в то время, когда ограничения не ослабили Россию и не привели к какому-либо урегулированию войны в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз "выстрелил себе в легкие" необдуманными экономическими санкциями против России. Он считает, что если их не отменить, что это может уничтожить европейскую экономику. Об этом сообщает издание Reuters.

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"Изначально я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но теперь ясно, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и задыхается", — сказал он.

Венгерский лидер считает, что Украина нуждается в помощи, однако европейским лидерам следует пересмотреть свою стратегию, потому что санкции нанесли значительный ущерб европейской экономике, при этом не ослабив Россию и не приблизив многомесячную войну к какому-либо урегулированию.

"Санкции не помогают Украине, однако они вредны для европейской экономики, и если так будет продолжаться, они убьют европейскую экономику. То, что мы видим сейчас — невыносимо. Момент истины должен наступить в Брюсселе, когда лидеры признают, что допустили просчет, что политика санкций была основана на неверных предположениях и ее необходимо изменить", — добавил Орбан.

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сийярто допустил, что его страна может вступить в войну на территории Украины "для защиты венгров". По его словам, если линия фронта с российской армией дойдет до Запада Украины, то это будет представлять серьезную угрозу для Будапешта.

10 июня СМИ сообщали, что Орбан запугивает ЕС разрушением экономики из-за газового эмбарго для России. По его словам, страны Европы должны финансировать "мир, а не войну".

Он также заявили, что Украина имеет право на самооборону, даже "если букмекеры отмечают, что шансы невелики". Он добавил, что в Европе никто не говорит голосом мира и раскритиковал санкционную политику ЕС по отношению к РФ.