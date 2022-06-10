Украина имеет право на оборону, даже если букмекеры отмечают, что шансы невелики, — Орбан

Венгерский премьер-министр также заявил, что в Европе почти никто "не говорит голосом мира", а также раскритиковал санкционную политику ЕС против России.

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Премьер-министр Венгрии заявил, что Украина имеет право на самооборону из-за вторжения России, даже если "по мнению букмекеров, шансы на победу невелики". Об этом пишет венгерское изданию Telex.

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"Если правительство решило бороться, это решение нельзя ставить под сомнение, даже если по мнению букмекеров, шансы на победу невелики", — сказал он.

По словам Орбана, вопрос заключается в том, как на это отреагирует Европе и какие предложения сделают для решения. Он добавил, что в Европе почти никто "не говорит голосом мира". Венгерский премьер также раскритиковал политику ЕС по отношению к санкциям против России.

"Мы должны финансировать мир, а не войну. Если они (ЕС, — ред) продолжат политику санкций, то разрушат всю европейскую экономику. Единственное, о чем говорит венгерское правительство, так это о том, что нужно финансировать мир, а не войну. Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа обанкротилась", — сказал Орбан.

Напомним, Виктор Орбан заявил, что эмбарго ЕС на российский газ разрушит европейскую экономику. Он добавил, что Венгрия остается "вне войны", однако избежать ее последствий не может.

4 июня спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал критику президента Владимира Зеленского "психическим расстройством". По его словам, те, кто нуждается в помощи не требует ее, а просит вежливо.

Ранее, СМИ сообщали, что Венгрия ставит все новые требования для принятия 6-го пакета санкций против России. По информации журналистов, кроме нефтяного вопроса, в Будапеште требовали исключить главу РПЦ Патриарха Кирилла из перечня лиц, которые попадут под санкции.

3 июня ЕС официально принял новые санкции против России. Под ограничения Патриарх Кирилл так и не попал. Также в Будапеште были против нефятяного эмбарго для РФ, поэтому импорт российского энергоносителя через нефтепровод "Дружба", от которого зависит Венгрия, перекрывать пока не будут.