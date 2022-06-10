Украина имеет право на оборону, даже если букмекеры отмечают, что шансы невелики, — Орбан
Венгерский премьер-министр также заявил, что в Европе почти никто "не говорит голосом мира", а также раскритиковал санкционную политику ЕС против России.
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Премьер-министр Венгрии заявил, что Украина имеет право на самооборону из-за вторжения России, даже если "по мнению букмекеров, шансы на победу невелики". Об этом пишет венгерское изданию Telex.
"Если правительство решило бороться, это решение нельзя ставить под сомнение, даже если по мнению букмекеров, шансы на победу невелики", — сказал он.
По словам Орбана, вопрос заключается в том, как на это отреагирует Европе и какие предложения сделают для решения. Он добавил, что в Европе почти никто "не говорит голосом мира". Венгерский премьер также раскритиковал политику ЕС по отношению к санкциям против России.
"Мы должны финансировать мир, а не войну. Если они (ЕС, — ред) продолжат политику санкций, то разрушат всю европейскую экономику. Единственное, о чем говорит венгерское правительство, так это о том, что нужно финансировать мир, а не войну. Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа обанкротилась", — сказал Орбан.
Напомним, Виктор Орбан заявил, что эмбарго ЕС на российский газ разрушит европейскую экономику. Он добавил, что Венгрия остается "вне войны", однако избежать ее последствий не может.
4 июня спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал критику президента Владимира Зеленского "психическим расстройством". По его словам, те, кто нуждается в помощи не требует ее, а просит вежливо.
Ранее, СМИ сообщали, что Венгрия ставит все новые требования для принятия 6-го пакета санкций против России. По информации журналистов, кроме нефтяного вопроса, в Будапеште требовали исключить главу РПЦ Патриарха Кирилла из перечня лиц, которые попадут под санкции.
3 июня ЕС официально принял новые санкции против России. Под ограничения Патриарх Кирилл так и не попал. Также в Будапеште были против нефятяного эмбарго для РФ, поэтому импорт российского энергоносителя через нефтепровод "Дружба", от которого зависит Венгрия, перекрывать пока не будут.