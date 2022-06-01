Не только нефть: Венгрия выдвинула новые условия для принятия санкций против РФ, — СМИ (фото)

По информации журналистов, Будапешт требует исключить из перечня лиц, которые попадут в шестой пакет санкций против РФ, Патриарха Кирилла. Он возглавляет русскую православную церковь и является сторонником Путина и войны против Украины.

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Венгрия выдвинула новые условия для послов Европейского Союза по поводу согласования шестого пакета санкций против России, тем самым тормозит его принятие. В этот раз Будапешт требует исключить из перечня лиц, которые подпадут под санкции, Патриарха Кирилла. Он возглавляет русскую православную церковь и является сторонником Путина и войны против Украины. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источник.

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[ + – ] Патриарх Кирилл

По информации журналистов, имя Кирилла не упоминалось лидерами на саммите в начале этой недели. Венгрия также подняла мелкие технические вопросы, связанные с запретом на нефть. По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами неясны.

Однако в издании уточняют, что в новом пакете санкций против России будет частичный запрет на импорт российской нефти и отключения крупнейшего российского банка "Сбербанк" от международной платежной системы SWIFT. В этих вопросах удалось добиться компромисса с Венгрией.

ЕС также работает с некоторыми членами Большой семерки над согласованием запрета на предоставление страховых услуг, необходимых для транспортировки российской нефти в любую точку мира. Люди, знакомые с этим вопросом, говорят, что это может ударить по способности Москвы финансировать войну против Украины.

Напомним, вечером, 30 мая стало известно, что ЕС согласовал новый пакет санкций против России, куда вошел частичный запрет на импорт российской нефти в страны блока. В рамках нового пакета санкций к концу 2022 года под запрет попадет 90% импорта российской нефти в страны ЕС.

Bloomberg писал, что из-за нефтяного эмбарго РФ будет терять $10 млрд в год. Остановка поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба" сократит доход от продажи нефти еще на $12 млрд.