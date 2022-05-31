Россия будет терять $10 млрд в год из-за нефтяного эмбарго ЕС, – Bloomberg

Прекращение поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба" сократит доход от продажи нефти еще на $12 млрд.

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Российская экономика ежегодно будет терять около 10 миллиардов долларов в виде доходов от экспорта нефти из-за эмбарго, введенного странами ЕС. Это связано с тем, что Россия будет вынуждена продавать свою нефть со скидкой в Азию, где она уже сейчас продается примерно на $34 за баррель дешевле, чем цена фьючерсов на нефть марки Brent. К такому выводу пришли обозреватели агентства Bloomberg.

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Издание пишет, что прекращение поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию позволит сократить доход от продажи еще на $12 млрд, исходя из объемов 2021 года и средней цены нефти Urals в этом году, которая составила $85 за баррель. Однако Россия продолжит получать около $6 млрд от экспорта в Венгрию, Словакию и Чехию через южную ветку "Дружбы".

[ + – ] Около 2,3 миллиона баррелей в день российской нефти направляется на запад через сеть трубопроводов и портов.

В прошлом году Россия поставляла около 720 000 баррелей нефти в день на европейские нефтеперерабатывающие заводы по своему главному трубопроводу в этот регион. Это почти в два раза меньше если сравнивать с морскими объемами в 1,57 млн баррелей в день из портов Балтийского и Черного морей, а также Арктики.

Тем не менее основной объем поставок по трубопроводу "Дружба" приходится на Германию и Польшу, которые дали понять, что будут отключаться от российских поставок независимо от любых шагов со стороны Евросоюза, считают в Bloomberg.

Напомним, поздно вечером 30 мая лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в котором предусмотрен частичный запрет на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT. Под санкции попадает нефть, которая транспортировалась по морскому пути. В то же время, импорт российской нефти по трубопроводу "Дружба" пока перекрыт не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая раскритиковал страны Запада за отсутствие единой позиции по вопросам вступления Украины в Евросоюз и введения шестого пакета санкций в отношении РФ. В частности глава государства упомянул противодействие Венгрии в вопросе нефтяного эмбарго, которая "как-то не так видит мир".