У нас люди умирают, а они говорят про нефть: Зеленский раскритиковал Запад в Давосе (видео)

Президент осудил нерешительность западных стран в вопросах нефтяного эмбарго РФ, членства Украины в ЕС, а также быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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Президент Владимир Зеленский раскритиковал страны Запада за отсутствие единой позиции по вопросам вступления Украины в Евросоюз, введения шестого пакета санкций в отношении РФ, а также касательно вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом глава государства сказал в ходе "Украинского завтрака" на экономическом форуме в Давосе в среду, 25 мая.

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По словам Зеленского, Украина на сегодняшний день "до конца не чувствует", что страны Запада воспринимают ее равноправным себе государством.

"Мы не чувствовали, когда Украину не брали в НАТО, потом не чувствовали, когда боролись за закрытое небо. И так, знаете, шаг за шагом как-то этот вопрос забыли. Кто-то забыл, но мы не забыли. С неба прилетает ежедневно. Тут есть уверенность Запада в себе? Нет никакой уверенности. Потому что не закрывают небо из-за чего? Сказали: "Это тогда будет война НАТО против России". Окей, сказали мы, давайте тогда пожалуйста нам самолеты, это же уже не будет "войной НАТО против России". Прилетели?" — сказал глава государства.

Также Зеленский затронул вопрос заявки на членство Украины в Евросоюзе. По словам президента, у Запада нет единой позиции по этому поводу: "Сейчас вопрос Европейского союза. Скажите пожалуйста, есть единство? Касательно будущего Украины? Есть ли это единство? Я не вижу пока что. Справедливо ли это? Нет".

Далее президент перешел к теме вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

"Они решили идти в НАТО. Я бы даже не так сказал, Россия толкала Украину в НАТО, а потом войной в Украине подтолкнула Финляндию и Швецию в НАТО. Все хотят объединяться, чтобы жить. И скажите, есть ли это единство касательно вступления Финляндии и Швеции в НАТО? Нет. Так что, есть сильный объединенный Запад? Нет. Вот и все", — добавил глава государства.

Помимо этого президент упомянул, что шестой пакет санкций ЕС в отношении России, в который должно было войти нефтяное эмбарго, до сих пор не принят из-за противодействия Венгрии.

"Все говорят, за это время Россия заработает (на продаже нефти) 200 млрд долларов. Они могут покупать за такую сумму какое-либо оружие. Введен шестой пакет? Нет. Почему? Венгрии что-то не подходит. Что-то с нефтью не то. Как-то не так они видят мир. Как-то по-другому. Им говорят: "Там в Украине люди умирают, дети погибают, их убивают". А они говорят: "Все понятно. Так а что с нефтью делать? Где нам брать деньги?" — сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что переговоры с РФ возобновятся только после того, как российские войска отойдут на позиции по состоянию до 24 февраля.

Также мы писали, что во время выступления в Давосе американский миллиардер Джордж Сорос предупредил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину может быть началом Третьей мировой войны.