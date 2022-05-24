Сначала нужно вернуть территорию. Зеленский назвал условие возобновления переговоров с РФ

Президент Украины призвал мир усиливать санкции, поскольку сейчас можно увидеть, как они начинают действовать. И добавил, что победа для нас — это освобождение всей территории, включая Крым и Донбасс.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, вернется ли Украина за стол переговоров с Российской Федерацией для завершения войны. Об этом глава украинского государства рассказал в интервью японскому телеканалу NHK.

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Зеленский отметил, что переговоры о прекращении огня будут трудными, если оккупированная территория не будет освобождена от российских оккупантов.

"Для всех украинцев победа — это вернуть нашу территорию. Безусловно, мы должны вернуть себе всю нашу территорию и на Донбассе, и на полуострове Крым. Прежде всего, я хотел бы вернуться к границам 24 февраля, и тогда я буду за столом переговоров", — рассказал Владимир Зеленский.

Он также рассказал о том, к чему может привести блокада украинских портов.

"Тот факт, что Россия блокирует экспорт 22 миллионов тонн зерна, имеет большое значение для Азии, Европы и Африки", — сказал Зеленский.

Президент Украины призвал мир усиливать санкции по отношению к России, поскольку только сейчас можно увидеть, как они начинают действовать. Также Зеленский поблагодарил Японию за международную поддержку Украины и ее суверенитета.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что президент США Джо Байден написал статью о Зеленском в журнал Time. По словам американского лидера, Владимир Зеленский оставил след в истории и доказал миру возможность победы Украины в войне с Россией.

Также мы сообщали, что Япония предоставит 2 млн евро на поддержку безопасности украинских АЭС. Средства пойдут на отправку экспертов МАГАТЭ в Украину. Перед ними стоит задача предотвратить аварии на ядерных объектах страны.