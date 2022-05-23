"Пример свободным народам": Байден написал статью о Зеленском в журнале Time

По словам американского лидера, Владимир Зеленский оставил след в истории и доказал миру возможность победы Украины в войне с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский показал настоящее лидерство и не бросил ни страну, ни народ в день начала полномасштабной агрессии России. Об этом написал в статье для рейтинга "100 самых влиятельных людей 2022 года" по версии американского журнала Time президент США Джо Байден.

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У народа Украины, по его словам, теперь есть лидер в лице президента, который проявил храбрость и стойкость.

"Граждане Украины — владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков — сражаются за свои дома и свободу. Каждый раз, когда мы беседуем, я слышу в голосе Зеленского неустанную решимость человека, верящего в долг перед народом и ежедневно выполняющего священный долг – вести нацию в эти темные и трудные времена", – подчеркнул американский лидер.

[ + – ] Байден заявил, что украинцы будут жить в демократическом будущем

Байден добавил, что Зеленский стал примером для народов, желающих жить в свободе. Они стали более сплоченные, решительнее и целеустремленнее.

"При поддержке США, наших союзников и партнеров, Зеленский оставил след в истории и доказал миру, что Украина сможет выстоять, а украинцы – жить в демократическом будущем, которого они так долго желали", – заключил он.

Отметим, что читатели журнала Time выбрали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком года, за него проголосовали 3,3 млн человек, 5% читателей издания. Второе место занял основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск.

Зеленский ранее предупреждал, что украинские военные вернут земли страны, которые были до 24 февраля, то есть без оккупированных Крыма и ОРДЛО. Президент заявил, что война с агрессором будет кровавой.

Жена президента Украины Елена Зеленская накануне рассказывала о жизни семьи во время полномасштабной войны с Россией. Супруга президента призналась, что она не видела мужа более двух месяцев.