"Победа будет кровавой": Зеленский рассказал, как Украина вернет свои земли (видео)

По словам президента Украины, война закончится, когда ВСУ выйдут на линию разграничения по состоянию до 24 февраля. Но это только первый этап борьбы с РФ.

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Президент Владимир Зеленский назвал условия победы Украины в войне с Россией. Он прокомментировал ситуацию в совместном интервью с первой леди Еленой Зеленской по случаю третьей годовщины со дня инаугурации.

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Владимир Зеленский заявил, что верит в успех Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Под военной победой он подразумевает выход на линию разграничения, которая была актуальна до 24 февраля 2022 года, то есть без возвращения Крыма и ОРДЛО.

"Это будет говорить о том, что они нас не захватили, что мы отстояли нашу землю. И тогда мы перейдем ко второй части. И я хотел бы, чтобы ума у РФ было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора стала окончательная справедливость, — рассказал глава государства. — Победа будет сложной. Она будет кровавой, победа будет в бою, но концовка точно будет за дипломатией".

[ + – ] Владимир Зеленский: "Победа будет сложной. Она будет кровавой, победа будет в бою, но концовка точно будет за дипломатией"

По словам президента, дипломатический этап необходим для окончательного возвращения украинских территорий. Некоторые вещи Украина и Россия не смогут решить иным путем, кроме как за столом переговоров.

"Мы же хотим вернуть все, а Российская Федерация хочет ничего не отдать", — прокомментировал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что на сегодняшний день Украину защищают 700 тысяч военных. По его мнению, ни одна страна Европы в одиночку не смогла бы противостоять армии России, учитывая количество сил, которые она бросила на Украину. Владимир Зеленский напомнил, что аналитики говорили о способности РФ захватить Украину за два-три дня, однако россияне не знали о многих вещах, в том числе об украинском вооружении, которое после вторжения испытывают на себе.

"Лопатой невозможно выиграть войну. Некоторые наши партнеры еще до войны предлагали нам рыть окопы, а мы просили оружие", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский показал как РФ мстит мирным жителям Украины. По словам президента, обстрелы населенных пунктов свидетельствуют о бессилии российский войск перед ВСУ.

15 мая украинские военные вышли на границу с Россией в Харьковской области. Президент Владимир Зеленский поблагодарил бойцов 227-го батальона 127-й бригады теробороны, которые смогли вытеснить оккупантов из Украины.