"Перемога буде кривавою": Зеленський розповів, як Україна поверне свої землі (відео)

За словами президента України, війна закінчиться, коли ЗСУ вийдуть на лінію розмежування станом до 24 лютого. Але це лише перший етап боротьби з РФ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент Володимир Зеленський назвав умови перемоги України у війні з Росією. Він прокоментував ситуацію в спільному інтерв'ю з першою леді Оленою Зеленською з нагоди третьої річниці від дня інавгурації.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Володимир Зеленський заявив, що вірить в успіх України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Під воєнною перемогою він має на увазі вихід на лінію розмежування, яка була актуальна до 24 лютого 2022 року, тобто без повернення Криму та ОРДЛО.

"Це говоритиме про те, що вони нас не захопили, що ми відстояли нашу землю. І тоді ми перейдемо до другої частини. І я хотів би, щоб розуму у РФ було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом переговорів. І щоб результатом цієї розмови стала остаточна справедливість, — розповів глава держави. — Перемога буде складною. Вона буде кривавою, перемога буде в бою, але кінцівка точно буде за дипломатією".

[ + – ] Володимир Зеленський: "Перемога буде складною. Вона буде кривавою, перемога буде в бою, але кінцівка точно буде за дипломатією"

За словами президента, дипломатичний етап є необхідним для остаточного повернення українських територій. Деякі речі Україна та Росія не зможуть вирішити іншим шляхом, окрім за столом переговорів.

"Ми ж хочемо повернути все, а Російська Федерація хоче нічого не віддати", — прокоментував Володимир Зеленський.

Президент додав, що на сьогодні Україну захищають 700 тисяч військових. На його думку, жодна країна Європи сама не змогла б протистояти армії Росії, враховуючи кількість сил, які вона кинула на Україну. Володимир Зеленський нагадав, що аналітики говорили про здатність РФ захопити Україну за два-три дні, проте росіяни не знали про багато речей, зокрема про українське озброєння, яке після вторгнення відчувають на собі.

"Лопатою неможливо виграти війну. Деякі наші партнери ще до війни пропонували нам рити окопи, а ми просили зброю", — наголосив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський показав, як РФ мститься мирним жителям України. За словами президента, обстріли населених пунктів свідчать про безсилля російських військ перед ЗСУ.

15 травня українські військові вийшли на кордон із Росією в Харківській області. Президент Володимир Зеленський подякував бійцям 227-го батальйону 127-ї бригади тероборони, які змогли витіснити окупантів з України.