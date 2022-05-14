"Україна їм не під силу": Зеленський показав, як РФ мстить мирним жителям (фото)

Російські війська не можуть впоратися із ЗСУ, тому обстрілюють українські населені пункти.

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За два з половиною місяці після початку вторгнення Росія завдала Україні великих збитків, але так і не змогла взяти вверх. Український президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі показав руйнування, які спричинила країна-агресор.

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Він опублікував фотографії, зроблені в Україні Девідом Гуттенфельдером (David Guttenfelder), Каору Нг (Kaoru Ng), Андре Луїсом Алвесом (Andre Luis Alves), Сергієм Нужненком, Євгеном Завгороднім, Юкі Івамурою (Yuki Iwamura), Даніелем Карде (Daniel Carde) Ukrainian Warface (Петро Батанов), Сергієм Ілляшенком, Євгеном Малолєтким. На кадрах зображені житлові будинки та дитячі майданчики, пошкоджені або зруйновані внаслідок ударів ЗС РФ.

"Вони намагаються зігнати своє безсилля. Тому що Україна їм не під силу. Але під силу — поки — спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати якийсь міст. Або взагалі склад із зерном чи житловий будинок. Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації. Від того, що називається цивілізованістю", — прокоментував Володимир Зеленський.

Раніше Інститут дослідження війни зі США припустив, що Україна вже виграла битву за Харків. За даними аналітиків, Росія не може захищати позиції в Харківській області та відводить війська на тлі контрнаступів ЗСУ, проте продовжує обстрілювати населені пункти регіону.

9 травня РФ обстріляла в Одесі торговий центр та склад із застосуванням авіації. По місту випустили сім ракет — внаслідок удару одна людина загинула, а п'ятеро отримали поранення, їх госпіталізували, в пошкоджених будівлях почалася пожежа. За даними ЗСУ, російські війська використали застарілі ракети.

5 травня від авіаударів постраждав місто Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок російського авіаракетного удару постраждали будівлі школи, дитячого садка та місцевого заводу.