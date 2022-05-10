Обстріл Одеси на 9 травня: зруйновано торговий центр, є жертви (фото)

За інформацією військових, по місту випущено 7 ракет радянського зразка. В торговому центрі почалася масштабна пожежа.

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Російські війська 9 травня завдали чергового ракетного удару по Одесі із застосуванням авіації. За даними Оперативного командування "Південь", по місту випущено 7 ракет, які вразили цивільні об'єкти: торговий центр та склад готової продукції широкого вжитку.

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Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Постраждалих госпіталізували.

Також повідомляють, що в пошуках стратегічних об'єктів противник завдав удару застарілими ракетами. В будинках почалася пожежа. За інформацією речника Одеської ОВА Сергія Братчука, рятувальники виїхали на місце події та продовжують боротьбу з вогнем.

"Ворог продовжує психологічний тиск і ось такі істеричні атаки на мирних жителів та цивільну інфраструктуру", — підсумували в Оперативному командуванні "Південь".

Раніше повідомляли, що 7 травня ЗС Росії здійснили обстріл Одеси 4 ракетами із застосуванням стратегічної авіації. За даними Оперативного командування "Південь", ворог завдав удару по "специфічному об'єкту".

2 травня внаслідок обстрілу Одеси загинула 13-річна дитина, а 17-річна дівчина отримала тяжкі поранення. Також в ОК "Південь" повідомили, що удару завдано по кількох об'єктах інфраструктури, зокрема пошкоджено релігійну споруду.