Обстрел Одессы на 9 мая: разрушен торговый центр, есть жертвы (фото)

По информации военных, по городу было выпущено 7 ракет советского образца. В торговом центре возник масштабный пожар.

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Российские войска 9 мая нанесли очередной ракетный удар по Одессе с применением авиации. По данным Оперативного командования "Юг", по городу было выпущено 7 ракет, которые поразили гражданские объекты: торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.

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В результате обстрела один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

Также сообщается, что в поисках стратегических объектов противник нанес удар устаревшими ракетами. В зданиях начался пожар. По информации спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, спасатели выехали на место происшествия и продолжают борьбу с огнем.

"Враг продолжает психологическое давление и вот такие истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру", — подытожили в Оперативном командовании "Юг".

Ранее сообщалось, что 7 мая ВС России совершили обстрел Одессы 4 ракетами с применением стратегической авиации. По данным Оперативного командования "Юг", враг нанес удар по "специфическому объекту".

2 мая в результате обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок, а 17-летняя девушка получила тяжелые ранения. Также в ОК "Юг" сообщили, что удар был нанесен по нескольким объектам инфраструктуры, в том числе повреждено религиозное сооружение.