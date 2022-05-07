Войска РФ нанесли удар по Одессе и области: пострадал "специфический объект" (фото, видео)

Осколки попали в местный торговый центр, над городом виден черный дым. Также российские силы атаковали Арцыз Одесской области четырьмя ракетами.

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Вооруженные силы РФ в субботу, 7 мая, нанесли ракетный удар по Одессе. Об этом сообщает местное издание "Думская".

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Сигнал воздушной тревоги прозвучал на территории Одесской области примерно в 13:16. За пять минут до этого местные СМИ сообщили о том, что в Одессе были слышны глухие взрывы. Журналисты предположили, что тогда сработали украинские системы противовоздушной обороны.

В 13:33 "Суспільне" со ссылкой на ОК "Юг" сообщило о том, что войска РФ нанесли удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации по городу Арцыз Одесской области. Также в представительстве Оперативного командования, описывая, куда был нанесен удар, сообщили: "направление стратегическое, объект специфический".

Уже в 14:15 появились сообщения о взрывах в самой Одессе. Пользователи сети опубликовали фото и видео последствий атаки, на которых можно увидеть, что над городом поднялся черный дым. Как сообщают российские телеграм-каналы, удар был нанесен по авиаремонтному заводу.

По данным местных телеграм-каналов, от осколков снарядов разбились окна в жилых домах, также было повреждено здание торгового центра в городе. Помимо этого очевидцы сообщили, что российские военные использовали для атаки на город крылатые ракеты. В свою очередь "Думская" утверждает, что удар был нанесен "новейшими крылатыми ракетами Х-101, которые запускают со стратегических бомбардировщиков из глубины российской территории".

Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире всеукраинского телемарафона подтвердил факт удара и пообещал предоставить подробности инцидента позднее.

Напомним, 2 мая российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Одессы, погиб ребенок.

Еще одна атака сил РФ на Одессу произошла 26 апреля. В результате погибли 8 человек, включая трехмесячного ребенка.