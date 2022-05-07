Війська РФ завдали удару по Одесі й області: постраждав "специфічний об'єкт" (фото, відео)

Осколки потрапили в місцевий торговельний центр, над містом видно чорний дим. Також російські сили атакували Арциз на Одещині чотирма ракетами.

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Збройні сили РФ у суботу, 7 травня, завдали ракетного удару по Одесі. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

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Сигнал повітряної тривоги пролунав на території Одеської області приблизно о 13:16. За п'ять хвилин до цього місцеві ЗМІ повідомили, що в Одесі було чути глухі вибухи. Журналісти передбачили, що тоді спрацювали українські системи протиповітряної оборони.

О 13:33 "Суспільне" з посиланням на ОК "Південь" повідомило про те, що війська РФ завдали удару 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації по місту Арциз Одеської області. Також у представництві Оперативного командування, описуючи, куди було завдано удару, повідомили: "Напрямок стратегічний, об'єкт специфічний".

Уже о 14:15 з'явилися повідомлення про вибухи в самій Одесі. Користувачі мережі опублікували фото та відео наслідків атаки, на яких можна побачити, що над містом здійнявся чорний дим. Як повідомляють російські телеграм-канали, удару було завдано по авіаремонтному заводу.

За даними місцевих телеграм-каналів, від уламків снарядів розбилися вікна в житлових будинках, також було пошкоджено будівлю торгового центру в місті. Крім цього, очевидці повідомили, що російські військові використовували для атаки на місто крилаті ракети. У свою чергу "Думська" стверджує, що удару було завдано "найновішими крилатими ракетами Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників із глибини російської території".

Прессекретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у ефірі всеукраїнського телемарафону підтвердив факт удару та пообіцяв надати подробиці інциденту пізніше.

Нагадаємо, 2 травня російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеси, загинула дитина.

Ще одна атака сил РФ на Одесу сталася 26 квітня. У результаті загинули 8 людей, включаючи тримісячну дитину.