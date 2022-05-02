ЗС РФ завдали нового ракетного удару по Одесі, є загиблі, — голова ОВА (фото)

Внаслідок обстрілу, за словами Максима Марченка, пошкодження зазнали інфраструктурні об'єкти. Загинув 15-річний хлопець.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Одесі, є загиблі та поранені. Про це у своєму telegram пише голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Ми цього так не залишимо. Щоразу ці негідники діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми їх знищуватимемо, поки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі", — відреагував Марченко на обстріл.

Трохи пізніше депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко повідомив, що за попередньою інформацією внаслідок обстрілу загинула 13-річна дитина, а 17-річна дівчина тяжко поранена. Він додав, що є інші загиблі.

В оперативному командуванні "Південь" підтверджують, що удару завдано по кількох об'єктах інфраструктури, зокрема пошкоджено релігійну споруду. Також військові повідомили, що внаслідок атаки загинув 15-річний хлопець. Ще одну неповнолітню дитину доставили до лікарні. З рештою людей, які в момент обстрілу перебували в будівлі, працюють психологи.

Нагадаємо, речник ОВА Сергій Братчук розповів, що росіяни намагаються посіяти паніку в Одесі напередодні 2 та 9 травня. Військові намагаються проводити інтенсивну морську та повітряну розвідку у місті.

Також Фокус писав, що армія РФ вдарила ракетами аеропорту в Одесі.