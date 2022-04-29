Росіяни намагаються посіяти паніку в Одесі напередодні 2 та 9 травня, — спікер ОВА (відео)

Сергій Братчук розповів, що російські військові намагаються проводити інтенсивну морську та повітряну розвідку в місті.

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Росія намагається посіяти страх серед мешканців Одеси й області. Росіяни посилили інформаційно-психологічні операції, щоб створити панічні настрої у місті напередодні подій 2 та 9 травня, які вони "чомусь" вважають сакральними. Про це розповів прессекретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Він закликав не реагувати на спроби Кремля вплинути на настрої мешканців і довіряти лише офіційній інформації.

"Не реагуйте на те, що вкидається і намагаються вкинути у ваш мозок і ваші настрої. Панікувати не потрібно", — закликав Братчук.

Спікер Одеської ОВА розповів, що РФ намагається проводити інтенсивну морську та повітряну розвідку в місті. За допомогою російського безпілотника "Орлан-10" ворожі війська намагаються розвідати об'єкти інфраструктури в Одесі й у всьому регіоні. За словами Братчука, ніч у місті пройшла спокійно та без обстрілів.

А ввечері, 28 квітня українські протиповітряні системи збили три крилаті ракети над морем, запущені російськими військовими кораблями та літаком.

Нагадаємо, 28 квітня ЗМІ писали про те, що Росія планує напад на Одесу з Придністров'я та Криму. За інформацією журналістів, військові маневри розпочалися на аеродромі Тирасполя. У Криму готують літаки та вертольоти для перекидання підрозділів морської піхоти.

Раніше, 27 квітня росіяни завдали повторного ракетного удару по мосту на Одещині. Він сполучав південь регіону з материковою Україною та проходив через Дністровський лиман.