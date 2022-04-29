Россияне пытаются посеять панику в Одессе накануне 2 и 9 мая, — спикер ОВА (видео)

Сергей Братчук рассказал, что российские военные пытаются проводить интенсивную морскую и воздушную разведку в городе.

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Россия пытается посеять страх среди жителей Одессы и области. Россияне усилили информационно-психологические операции, чтобы создать панические настроения в городе накануне событий 2 и 9 мая, которые они "почему-то" считают сакральными. Об этом рассказал пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Он призвал не реагировать на попытки Кремля повлиять на настроения жителей и доверять только официальной информации.

"Не реагируйте на то, что вбрасывается и пытаются вбросить в ваш мозг и в ваши настроения. Паниковать не нужно", — призвал Братчук.

Спикер Одесской ОВА рассказал, что РФ пытается проводить интенсивную морскую и воздушную разведку в городе. С помощью российского беспилотника "Орлан-10" вражеские войска пытаются разведать объекты инфраструктуры в Одессе и во всем регионе. По словам Братчука, ночь в городе прошла спокойно и без обстрелов.

А вечером, 28 апреля украинские противовоздушные системы сбили три крылатые ракеты над морем, которые были запущены российскими военными кораблями и самолетом.

Напомним, 28 апреля СМИ писали о том, что Россия планирует нападение на Одессу из Приднестровья и Крыма. По информации журналистов, военные маневры начались на аэродроме Тирасполя. В Крыму готовят самолеты и вертолеты для переброски подразделений морской пехоты.

Ранее, 27 апреля россияне нанесли повторный ракетный удар по мосту в Одесской области. Он соединял юг региона с материковой Украиной и проходил через Днестровский лиман.