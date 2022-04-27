ВС РФ повторно нанесли ракетный удар по мосту в Одесской области: что известно

Это уже второй удар ракетами за последние два дня по тому же объекту в Одесской области.

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Российские войска нанесли повторный ракетный удар по железнодорожному мосту в Одесской области, который соединяет юг региона с материковой Украиной и проходит через Днестровский лиман. Обстрел ракетами происходит уже второй раз за два дня. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализниці" Александр Камышин в Telegram.

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По его словам, ракетный удар произошел в 6:45 утра, пострадавших сотрудников железной дороги нет.

Камышин добавил, что сейчас степень поражения инфраструктурного объекта оценить нельзя, в регионе до сих пор звучит воздушная тревога.

"Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет. Степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги", — написал он.

Отметим, что он имеет стратегическое значение в регионе, потому что связывает южную часть Одесской области с остальной территорией Украины

Напомним, 26 апреля россияне нанесли первый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Тогда сообщалось, что движение пришлось перекрыть.

Позже в сети опубликовали кадры с последствиями удара по мосту. На снимках было видно обломки бетонных и металлических конструкций.