ЗС РФ повторно завдали ракетного удару по мосту на Одещині: що відомо

Це вже другий удар ракетами за останні два дні по тому ж об'єкті на Одещині.

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Російські війська завдали повторного ракетного удару по залізничному мосту на Одещині, який сполучає південь регіону з материковою Україною і проходить через Дністровський лиман. Обстріл ракетами відбувається вже вдруге за два дні. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

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За його словами, ракетний удар стався о 6:45 ранку, постраждалих працівників залізниці немає.

Камишін додав, що зараз ступінь ураження інфраструктурного об'єкта оцінити не можна, в регіоні й досі звучить повітряна тривога.

"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає. Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги", — написав він.

Зазначимо, що він має стратегічне значення в регіоні, бо пов'язує південну частину Одеської області з рештою території України.

Нагадаємо, 26 квітня росіяни завдали першого ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Тоді повідомляли, що рух довелося перекрити.

Пізніше в мережі опублікували кадри з наслідками удару по мосту. На знімках видно уламки бетонних та металевих конструкцій.