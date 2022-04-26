По Одеській області завдали ракетного удару: пошкоджено міст

Прессекретар Одеської ОВА повідомив, що рух через міст із Білгород-Дністровського району в бік Одеси перекрито.

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На Одещині російські військові завдали ракетного удару. Внаслідок удару пошкоджено міст, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси. Про це повідомив речник Одеської міської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

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Поки невідомо, чи є поранені та загиблі, однак рух через міст перекрито.

"Міст із Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження. Інформацію про те, що це за міст і те, що трапилося, не розголошують з метою безпеки, повідомили в Білгород-Дністровській міськраді.", — написав Братчук.

Нагадаємо, 26 квітня війська Росії атакували Запоріжжя 2 крилатими ракетами. Українські військові готують місто до можливої атаки ЗС РФ із півдня. В регіоні помітили велику кількість техніки окупантів.

Раніше, 23 квітня росіяни завдали 6 ракетних ударів по Одесі. Одна з ракет влучила в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 10 людей, зокрема 3-місячна дитина. Також дві ракети збили українські ППО.