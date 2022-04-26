ЗС РФ обстріляли ракетами Запоріжжя: Росія може атакувати місто з півдня
Дві крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС. Тут розташовані 7 установок із великим запасом ядерного матеріалу.
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Збройні сили РФ вранці 26 квітня обстріляли Запоріжжя. Про це повідомила в Telegram місцева обласна військова адміністрація (ОВА).
"Запоріжжя. Вранці, о 06:50, зафіксовано "прильоти". Обставини з'ясовуються", — зазначила влада.
Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв закликав мешканців міста бути в укриттях до відбою повітряної тривоги та не публікувати фото та відео наслідків удару.
Очевидці повідомляли мінімум про три вибухи в місті. Пізніше в "Енергоатомі" заявили, що 26 квітня о 6:41 та 6:46 дві крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у бік Запоріжжя.
"Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок із величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Ракети можуть потрапити в одну або кілька ядерних установок, що загрожує ядерною та радіаційною катастрофою усьому світу", — попередив глава компанії Петро Котін.
Напад на Запоріжжя — дані британської розвідки
Українські сили готують Запоріжжя до можливого нападу Росії з півдня, йдеться у зведенні військової розвідки Великобританії. Окупанти намагаються оточити добре укріплені позиції ЗСУ на сході країни.
"Місто Кремінна впало. Повідомляється про важкі бої на південь від Ізюму, де ЗC РФ намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ із півночі та сходу", — зазначили розвідники.
Голова Запорізької ОВ Іван Ареф'єв раніше казав, що загарбники готують наступ на Запоріжжя. Велика кількість техніки й особового складу помітна на ділянці "Велика Новосілка — Новодарівка — Малинівка".
Російські військові активізували наступ на кількох напрямках на Донбасі та хочуть взяти під контроль населені пункти Рубіжне, Попасна та Зарічне.