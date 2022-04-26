ЗС РФ обстріляли ракетами Запоріжжя: Росія може атакувати місто з півдня

Дві крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС. Тут розташовані 7 установок із великим запасом ядерного матеріалу.

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Збройні сили РФ вранці 26 квітня обстріляли Запоріжжя. Про це повідомила в Telegram місцева обласна військова адміністрація (ОВА).

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"Запоріжжя. Вранці, о 06:50, зафіксовано "прильоти". Обставини з'ясовуються", — зазначила влада.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв закликав мешканців міста бути в укриттях до відбою повітряної тривоги та не публікувати фото та відео наслідків удару.

Очевидці повідомляли мінімум про три вибухи в місті. Пізніше в "Енергоатомі" заявили, що 26 квітня о 6:41 та 6:46 дві крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у бік Запоріжжя.

"Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок із величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Ракети можуть потрапити в одну або кілька ядерних установок, що загрожує ядерною та радіаційною катастрофою усьому світу", — попередив глава компанії Петро Котін.

Напад на Запоріжжя — дані британської розвідки

Українські сили готують Запоріжжя до можливого нападу Росії з півдня, йдеться у зведенні військової розвідки Великобританії. Окупанти намагаються оточити добре укріплені позиції ЗСУ на сході країни.

[ + – ] Важкі бої ведуться на південь від Ізюма

"Місто Кремінна впало. Повідомляється про важкі бої на південь від Ізюму, де ЗC РФ намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ із півночі та сходу", — зазначили розвідники.

Голова Запорізької ОВ Іван Ареф'єв раніше казав, що загарбники готують наступ на Запоріжжя. Велика кількість техніки й особового складу помітна на ділянці "Велика Новосілка — Новодарівка — Малинівка".

Російські військові активізували наступ на кількох напрямках на Донбасі та хочуть взяти під контроль населені пункти Рубіжне, Попасна та Зарічне.