ВС РФ обстреляли ракетами Запорожье: Россия может атаковать город с юга

Две крылатые ракеты пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС. В этом месте находится 7 установок с большим запасом ядерного материала.

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Вооруженные силы РФ с утра 26 апреля обстреляли Запорожье. Об этом сообщила в Telegram местная областная военная администрация (ОВА).

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"Запорожье. Утром, в 06:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются", – отметили власти.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев призвал жителей города быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и не публиковать фото и видео последствий удара.

Очевидцы сообщали минимум о трех взрывах в городе. Позже в "Энергоатоме" заявили, что 26 апреля в 6:41 и 6:46 две крылатые ракеты пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в сторону Запорожья.

"Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположено 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру", — предупредил глава компании Петр Котин.

Нападение на Запорожье — данные британской разведки

Украинские силы готовят Запорожье к возможному нападению России с юга, говорится в сводке военной разведки Великобритании. Оккупанты пытаются окружить хорошо укрепленные позиции ВСУ на востоке страны.

[ + – ] Тяжелые бои ведутся к югу от Изюма

"Город Кременная пал. Сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, где ВC РФ пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока", – отметили разведчики.

Глава Запорожской ОВА Иван Арефьев ранее говорил, что захватчики готовят наступление на Запорожье. Большое количество техники и личного состава заметно на участке "Большая Новоселка – Новодаровка – Малиновка".

Российские военные активизировали наступление на нескольких направлениях на Донбассе и хотят взять под контроль населенные пункты Рубежное, Попасная и Заречное.