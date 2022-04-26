По Одесской области нанесли ракетный удар: поврежден мост

Пресс-секретарь Одесской ОВА сообщил, что движение через мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы перекрыто.

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По Одесской области российские военные нанесли ракетный удар. В результате удара поражен мост, который ведет из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской городской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

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Пока что неизвестно, если ли раненые и погибшие, однако движение через мост перекрыто.

"Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений. Информацию о том, что это за мост и случившееся не разглашают в целях безопасности, сообщили в Белгород-Днестровском горсовете.", — написал Братчук

Напомним, 26 апреля войска России атаковали Запорожье 2 крылатыми ракетами. Украинские военные готовят город к возможной атаки ВС РФ с юга. В регионе заметили большое количество техники оккупантов.

Ранее, 23 апреля россияне нанесли 6 ракетных ударов по Одессе. Одна из ракет попала в жилой дом, в результате чего погибло 10 человек, в том числе 3-х месячный ребенок. Также 2 ракеты сбили украинские ПВО.