Армія РФ вдарила ракетами по аеропорту в Одесі: перші подробиці (фото)

Ймовірно, по Одеському аеропорту вдарили з тимчасово окупованого Криму ракетним комплексом "Бастіон". Повітряну тривогу оголосили у більшості областей України.

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Російські військові обстріляли ракетами Одесу, пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Про це повідомило оперативне командування "Південь".

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Використовувати цю злітно-посадкову смугу більше не можна, зазначають військові.

УНІАН із посиланням на очевидців пише, що в Одесі чули як мінімум три вибухи, після них спрацювала сигналізація на кількох авто. Telegram-канал "Новини Одеса" повідомив, що це була робота української ППО.

У соцмережах мешканці різних районів Одеси пишуть, що над містом літала українська авіація.

Після вибухів в Одесі у більшості регіонів України оголосили повітряну тривогу, людей просили сховатися в укриттях.

[ + – ] Карта повітряної тривоги після обстрілу Одеського аеропорту

Пізніше голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Марченко заявив, що по Одеському аеропорту вдарили з тимчасово окупованого Криму ракетним комплексом "Бастіон". Постраждалих немає, в Одеській області проводять антидиверсійні заходи.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук попереджав, що ворог намагається створити панічні настрої у місті напередодні 2 та 9 травня. Увечері 28 квітня українським ППО вдалося збити три крилаті ракети над морем.

За даними ЗМІ, Росія хоче напасти на Одесу з Придністров'я та Криму й уже розпочала військові маневри на аеродромі Тирасполя. Потужність російських військових у "ПМР" зараз дуже обмежена, тому РФ перекидають туди війська з Криму.

ЗС РФ 26 квітня завдали першого ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області. Другий удар був 27 квітня, залізничники не постраждали.