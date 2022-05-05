Краматорськ потрапив під обстріл: пошкоджено житлові будинки, поранено десятки людей (фото, відео)

Унаслідок російського авіаракетного удару постраждали будівлі школи, дитячого садка та місцевого заводу.

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Уночі у четвер, 5 травня, російські війська здійснили обстріл Краматорська Донецької області. Зокрема постраждали як житлові райони, так і центр міста, є поранені. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.

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За словами мера Краматорська Олександра Гончаренка, серйозні пошкодження внаслідок обстрілу отримали щонайменше 3 п'ятиповерхові будинки, а також школа і дитячий садок. За попередньою інформацією місцевої влади, поранення отримали приблизно 6 людей.

У той же час, за даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, поранення отримали щонайменше 25 цивільних осіб у Краматорську, шестеро з поранених потребують медичної допомоги у лікарні.

"Ракети пошкодили 9 житлових будинків, школу та численні об'єкти цивільної інфраструктури. Не здатні воювати з українською армією росіяни продовжують воювати з нашими цивільними", — уточнив чиновник.

Зі свого боку народний депутат України з групи "Довіра" Максим Єфімов у своєму Facebook зазначив, що сьогодні вранці стався "черговий приліт на завод, який належить/належав "Росатому".

"Цього разу в ЕСПЦ (Електросталеплавильний цех). Горить... молодці, впоралися. Тільки в чому логіка?" — написав нардеп.

Нагадаємо, вчора, 4 травня, британська розвідка повідомила, що, незважаючи на потужний опір українських військових, російська армія продовжує ставити за мету захоплення Краматорська та Сєвєродонецька.

Також ми писали про те, як у квітні російські військові обстріляли територію залізничного вокзалу в Краматорську, внаслідок чого загинули десятки людей.