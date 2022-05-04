РФ націлена на захоплення Краматорська та Сєверодонецька, — розвідка Британії

Як стверджують у відомстві, захоплення населених пунктів дозволить зміцнити російські війська контроль над північно-східним Донбасом.

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Незважаючи на потужний опір українських захисників, російська армія продовжує ставити за мету захоплення Краматорська та Сєвєродонецька. Про це повідомляє британська розвідка.

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ЗСУ чинить опір військам РФ, проте, незважаючи на це, у планах країни-агресора захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк. Ці дві локації дозволять зміцнити російським військам військовий контроль над північно-східним Донбасом і стати плацдармом для зусиль щодо відсічі українським військам у регіоні.

За даними британської розвідки, РФ розгорнула 22 батально-тактичні групи під Ізюмом у спробі просунутися в напрямку північної частини Донбасу.

[ + – ] Оновлення британської розвідки щодо війни в Україні

Нагадаємо, у межах нового пакету допомоги Великобританія надішле Україні БПЛА Malloy T150. Вони здатні доставляти техніку й обмундирування на бойові позиції.

2 травня британська розвідка повідомляла, що в Україні розбито понад 25% усіх російських БТГ, задіяних у вторгненні.