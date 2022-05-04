РФ націлена на захоплення Краматорська та Сєверодонецька, — розвідка Британії
Як стверджують у відомстві, захоплення населених пунктів дозволить зміцнити російські війська контроль над північно-східним Донбасом.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Незважаючи на потужний опір українських захисників, російська армія продовжує ставити за мету захоплення Краматорська та Сєвєродонецька. Про це повідомляє британська розвідка.
ЗСУ чинить опір військам РФ, проте, незважаючи на це, у планах країни-агресора захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк. Ці дві локації дозволять зміцнити російським військам військовий контроль над північно-східним Донбасом і стати плацдармом для зусиль щодо відсічі українським військам у регіоні.
За даними британської розвідки, РФ розгорнула 22 батально-тактичні групи під Ізюмом у спробі просунутися в напрямку північної частини Донбасу.
Нагадаємо, у межах нового пакету допомоги Великобританія надішле Україні БПЛА Malloy T150. Вони здатні доставляти техніку й обмундирування на бойові позиції.
2 травня британська розвідка повідомляла, що в Україні розбито понад 25% усіх російських БТГ, задіяних у вторгненні.