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Воєнний фокус Російсько-українська війна

РФ націлена на захоплення Краматорська та Сєверодонецька, — розвідка Британії

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розвідка про плани зс рф
ЗС РФ планують використати міста як плацдарм для агресії

Як стверджують у відомстві, захоплення населених пунктів дозволить зміцнити російські війська контроль над північно-східним Донбасом.

Незважаючи на потужний опір українських захисників, російська армія продовжує ставити за мету захоплення Краматорська та Сєвєродонецька. Про це повідомляє британська розвідка.

ЗСУ чинить опір військам РФ, проте, незважаючи на це, у планах країни-агресора захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк. Ці дві локації дозволять зміцнити російським військам військовий контроль над північно-східним Донбасом і стати плацдармом для зусиль щодо відсічі українським військам у регіоні.

За даними британської розвідки, РФ розгорнула 22 батально-тактичні групи під Ізюмом у спробі просунутися в напрямку північної частини Донбасу.

оновлення британської розвідки
Оновлення британської розвідки щодо війни в Україні

Нагадаємо, у межах нового пакету допомоги Великобританія надішле Україні БПЛА Malloy T150. Вони здатні доставляти техніку й обмундирування на бойові позиції.

2 травня британська розвідка повідомляла, що в Україні розбито понад 25% усіх російських БТГ, задіяних у вторгненні.