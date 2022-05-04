РФ нацелена на захват Краматорска и Северодонецка, — разведка Британии

Как утверждают в ведомстве, захват населенных пунктов позволит укрепить российским войскам контроль над северо-восточным Донбассом.

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Несмотря на мощное сопротивление украинских защитников, российская армия продолжает ставить своей целью захват Краматорска и Северодонецка. Об этом сообщает британская разведка.

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ВСУ оказывают сопротивление войскам РФ, однако несмотря на это в планах у страны-агрессора захватить Краматорск и Северодонецк. Эти две локации позволят укрепить российским войскам военный контроль над северо-восточным Донбассом и стать плацдармом для усилий по отсечению украинских войск в регионе.

По данным британской разведки, РФ развернула 22 батальнно-тактические группы под Изюмом в попытке продвинутся в направлении северной части Донбасса.

[ + – ] Обновление британской разведки по войне в Украине

Напомним, в рамках нового пакета помощи Великобритания отправит Украине БПЛА Malloy T150. Они способны доставлять технику и обмундирование на боевые позиции.

2 мая британская разведка докладывала, что в Украине разбито свыше 25% всех российских БТГ, задействованных во вторжении.