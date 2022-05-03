Великобритания отправит Украине беспилотники Malloy T150

Украина получит беспилотники, способные доставлять технику и обмундирование на боевые позиции.

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Правительство Великобритании приняло решение отправить Украине беспилотники, которые смогут доставлять оборудование на передовую, сообщает Sky News.

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Речь идет о беспилотных летательных аппаратах Malloy T150. Эти поставки станут частью нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов, объявленного премьер-министром Борисом Джонсоном. Квадрокоптеры прошли испытания Королевской морской пехотой Великобритании.

Беспилотники имеют дальность полета 70 км и могут нести до 68 кг оборудования. Их производит британская компания Malloy Aeronautics.

Особенности беспилотников Malloy T150

Квадрокоптеры с расширенным функционалом изобрел британец Крис Маллой. В 2012 году он основал компанию Malloy Aeronautics, будучи инженером и пилотом вертолета. Компания сосредоточилась на производстве автономных грузовых самолетов, способных доставлять груз, как коммерческого, так и военного значения.

Все самолеты Malloy Aeronautics построены в соответствии с военными стандартами, что позволяет частным, коммерческим, государственным и военным клиентам иметь одинаковое качество транспортных средств для своих логистических нужд.

Модель Т150 способна работать в автономном режиме 36 минут. T150 успешно прошел испытания в любых погодных условиях, таких как дождь, порывистый ветер, пустыня и снег. Грузовым дроном можно управлять с ноутбука, используя точки на карте для определения маршрута полета. Также дрон достаточно компактный — его можно сложить в специальный чехол.

В ходе российско-украинской войны украинские солдаты успешно использовали ударный беспилотник турецкого производства — Bayraktar. Ранее Фокус рассказывал, почему Bayraktar стал одним из самых успешных видов оружия. Ожидалось, что большинство из них будут уничтожены на земле, а остальные сбиты вскоре после взлета. Этого не случилось, а боевые успехи TB2 стали одним из символов упорного сопротивления агрессорам.