Великобританія надішле Україні безпілотники Malloy T150

Україна отримає безпілотники, здатні доставляти техніку та обмундирування на бойові позиції.

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Уряд Великої Британії ухвалив рішення відправити Україні безпілотники, які зможуть доставляти обладнання на передову, повідомляє Sky News.

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Йдеться про безпілотні літальні апарати Malloy T150. Ці постачання стануть частиною нового пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів, оголошеного прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Квадрокоптери пройшли випробування Королівською морською піхотою Великобританії.

Безпілотники мають дальність польоту 70 км та можуть нести до 68 кг обладнання. Їх виготовляє британська компанія Malloy Aeronautics.

Особливості безпілотників Malloy T150

Квадрокоптери із розширеним функціоналом винайшов британець Кріс Маллой. У 2012 році він заснував компанію Malloy Aeronautics, будучи інженером та пілотом вертольота. Компанія зосередилася з виробництва автономних вантажних літаків, здатних доставляти вантаж, як комерційного, і військового значення.

Всі літаки Malloy Aeronautics побудовані відповідно до військових стандартів, що дозволяє приватним, комерційним, державним та військовим клієнтам мати однакову якість транспортних засобів для своїх логістичних потреб.

Модель Т150 здатна працювати в автономному режимі 36 хвилин. T150 успішно пройшов випробування в будь-яких погодних умовах, таких як дощ, поривистий вітер, пустеля та сніг. Вантажний дрон можна керувати з ноутбука, використовуючи точки на карті для визначення маршруту польоту. Також дрон досить компактний його можна скласти в спеціальний чохол.

У ході російсько-української війни українські солдати успішно використали ударний безпілотник турецького виробництва — Bayraktar. Раніше Фокус розповідав, чому Bayraktar став одним із найуспішніших видів зброї. Очікувалося, що більшість із них знищать на землі, а решту зіб'ють незабаром після зльоту. Цього не сталося, а бойові успіхи TB2 стали одним із символів завзятого опору агресорам.